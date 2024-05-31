Французький лідер Еммануель Макрон не буде запрошувати представників команди російського диктатора Володимира Путіна на заходи до 80-ї річниці висадки союзних військ у Нормандії під час Другої світової війни.
Париж вирішив продемонструвати зневагу до Москви
Варто звернути увагу на те, що новину про рішення Макрона ввечері 30 травня офіційно підтвердив Єлисейський палац.
У короткому коментарі канцелярії президента Франції йдеться, що для запрошення російської делегації "не склались умови, враховуючи загарбницьку війну, яку Росія веде проти України, і яка посилилася в останні тижні".
Як уже згадувалося раніше, нещодавно про це з посиланням на своїх інсайдерів заявляло агентство Reuters.
Як стверджує інсайдер, під час урочистості в Нормандії жодного російського посадовця не запросять.
Коли є людина, є проблема. Коли немає людини, немає проблеми, – іронічно зазначило одне з анонімних джерел.
Чому Макрон скасував своє рішення щодо запрошення РФ
Що важливо розуміти, ще декілька місяців організатори заходів до Дня висадки в Нормандії публічно підтвердили, що запросять представника Росії на знак визнання жертв, принесених Радянським Союзом у Другій світовій війні.
Однак про запрошення диктатора Путіна тоді не йшлося.
Після цього почався гучний скандал у ЄС - члени блоку не підтримали ідею Макрона та нагадали Росія вже понад два роки веде повномасштабну війну проти України, тоді як заходи в Нормандії покликані відзначити колективну жертву союзників у Другій світовій війні.
Варто також звернути увагу на те, що СРСР не брав безпосередньої участі у висадці союзників по антигітлерівській коаліції в Нормандії 6 червня 1944 року.
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