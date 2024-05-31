Запрошення не буде. Макрон знову принизив Путіна та всю Росію
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Запрошення не буде. Макрон знову принизив Путіна та всю Росію

Макрон
Джерело:  AFP

Французький лідер Еммануель Макрон не буде запрошувати представників команди російського диктатора Володимира Путіна на заходи до 80-ї річниці висадки союзних військ у Нормандії під час Другої світової війни.

Париж вирішив продемонструвати зневагу до Москви

Варто звернути увагу на те, що новину про рішення Макрона ввечері 30 травня офіційно підтвердив Єлисейський палац.

У короткому коментарі канцелярії президента Франції йдеться, що для запрошення російської делегації "не склались умови, враховуючи загарбницьку війну, яку Росія веде проти України, і яка посилилася в останні тижні".

Як уже згадувалося раніше, нещодавно про це з посиланням на своїх інсайдерів заявляло агентство Reuters.

Франція вирішила не запрошувати представника Росії на заходи з нагоди 80-ї річниці висадки союзних військ у Нормандії під час Другої світової війни з огляду на війну в Україні та занепокоєння деяких союзників, - йшлося в повідомленні.

Як стверджує інсайдер, під час урочистості в Нормандії жодного російського посадовця не запросять.

Коли є людина, є проблема. Коли немає людини, немає проблеми, – іронічно зазначило одне з анонімних джерел.

Чому Макрон скасував своє рішення щодо запрошення РФ

Що важливо розуміти, ще декілька місяців організатори заходів до Дня висадки в Нормандії публічно підтвердили, що запросять представника Росії на знак визнання жертв, принесених Радянським Союзом у Другій світовій війні.

Однак про запрошення диктатора Путіна тоді не йшлося.

Після цього почався гучний скандал у ЄС - члени блоку не підтримали ідею Макрона та нагадали Росія вже понад два роки веде повномасштабну війну проти України, тоді як заходи в Нормандії покликані відзначити колективну жертву союзників у Другій світовій війні.

Варто також звернути увагу на те, що СРСР не брав безпосередньої участі у висадці союзників по антигітлерівській коаліції в Нормандії 6 червня 1944 року.

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