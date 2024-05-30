Президент Франції Еммануель Макрон збирає коаліцію країн, які готові будуть відправити власних військових інструкторів в Україну для проведення навчань українських військових.

Що відомо про створення Францією коаліції країн з відправки військових інструкторів в Україну

За інформацією журналістів видання із посиланням на Генштаб ЗСУ, від початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України навчання на території Німеччини, Великої Британії та Польщі пройшли вже більше 100 тис українських військових.

При цьому, за словами українських посадовців, було б більш ефективно відправити західних військових інструкторів в Україну.

Автори матеріалу підкреслюють, що президент Франції Еммануель Макрон має оголосити про план з відправки французьких військових інструкторів до України вже наступного четверга під час візиту президента України Володимира Зеленського до Нормандії.

Пропозиція Макрона передбачає, що французькі солдати тренуватимуть український персонал для виконання таких завдань, як розмінування або ремонт і обслуговування військової техніки. Це може призвести до залучення десятків або сотень військових, — зазначається у матеріалі. Поширити

За інформацією видання, Макрон оголосив про плани щодо відправки військових інструкторів до України ще у лютому цього року.

Париж вже деякий час працює з українцями над цим питанням. Переважає думка, що технічно це має сенс... Але це не буде ініціативою НАТО, — пояснює один зі співрозмовників видання. Поширити

Хто окрім Франції готовий відправити військових інструкторів в Україну

Франція вже провела перемовини з кількома країнами, зокрема з Естонією та Литвою, які публічно заявили про свою готовність взяти участь у тренуванні.

Водночас в Офісі президента України відмовилися від коментарів, проте міністерство оборони Франції повідомило, що наразі працює зі своїми українськими колегами, щоб "зрозуміти їхні точні потреби".