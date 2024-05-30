Коли французькі військові інструктори прибудуть до України — деталі
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Коли французькі військові інструктори прибудуть до України — деталі

Інструктори
Джерело:  Reuters

Навчання українських бійців інструкторами з Франції буде зосереджене на розмінуванні, підтримці обладнання в робочому стані та технічному досвіді для військових літаків.

Франція незабаром офіційно оголосить про відправку до України військових інструкторів

Франція скоро може відправити військових інструкторів в Україну, попри занепокоєння союзників і критику з боку Російської Федерації.

Як пише агентство Reuters з посиланням на джерела, Париж може оголосити про своє рішення наступного тижня під час візиту президента Володимира Зеленського до Франції.

Анонімні дипломати стверджують, що Париж сподівається сформувати та очолити коаліцію країн, які займатимуться такою допомогою для Києва, навіть попри те, що деякі з них побоюються прямого конфлікту з Росією.

Двоє дипломатів зазначили, що для початку буде відправлена обмежена кількість персоналу для оцінки можливості місії, а згодом прибуде кілька сотень інструкторів.

Як вказується, навчання буде зосереджене на розмінуванні, підтримці обладнання в робочому стані і технічному досвіді для військових літаків. Також Франція фінансуватиме, озброюватиме і тренуватиме українську моторизовану бригаду.

Домовленості дуже просунуті, і ми можемо очікувати чогось наступного тижня, — наголосив один із співрозмовників.

Французькі інструктори навчатимуть в Україні бійців ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим провів онлайн-переговори з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.

За словами Сирського, він уже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати українські навчальні центри, ознайомитись з інфраструктурою та персоналом.

Головнокомандувач висловив сподівання, що рішучість Франції буде спонукати інших партнерів долучитися до такої ініціативи.

Він додав, що подякував французькому міністру за військову та економічну допомогу Україні для оборони від росіян.

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Французькі військові інструктори незабаром прибудуть до України — Сирський
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Інструктори

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