Когда французские военные инструкторы прибудут в Украину — детали

Учеба украинских бойцов инструкторами из Франции будет сосредоточена на разминировании, поддержке оборудования в рабочем состоянии и техническом опыте для военных самолетов.

Франция вскоре официально объявит об отправке в Украину военных инструкторов

Франция скоро может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на обеспокоенность союзников и критику со стороны Российской Федерации.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, Париж может объявить о своем решении на следующей неделе во время визита президента Владимира Зеленского во Францию.

Анонимные дипломаты утверждают, что Париж надеется сформировать и возглавить коалицию стран, которые будут заниматься такой помощью для Киева, даже несмотря на то, что некоторые из них опасаются прямого конфликта с Россией. Поделиться

Двое дипломатов отметили, что для начала будет отправлено ограниченное количество персонала для оценки возможности миссии, а затем прибудет несколько сотен инструкторов.

Как указывается, обучение будет сосредоточено на разминировании, поддержке оборудования в рабочем состоянии и техническом опыте для военных самолетов. Также Франция будет финансировать, вооружать и тренировать украинскую моторизованную бригаду.

Договоренности очень продвинуты, и мы можем ожидать чего-нибудь на следующей неделе, — подчеркнул один из собеседников.

Французские инструкторы будут обучать в Украине бойцов ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым провел онлайн-переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорном.

Радо приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Поделиться

По словам Сырского, он уже подписал документы, позволяющие первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры, ознакомиться с инфраструктурой и персоналом.

Главнокомандующий выразил надежду, что решительность Франции будет побуждать других партнеров присоединиться к такой инициативе.

Он добавил, что поблагодарил французского министра за военную и экономическую помощь Украине для обороны от россиян.