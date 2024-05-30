Когда французские военные инструкторы прибудут в Украину — детали

Учеба украинских бойцов инструкторами из Франции будет сосредоточена на разминировании, поддержке оборудования в рабочем состоянии и техническом опыте для военных самолетов.
Франция вскоре официально объявит об отправке в Украину военных инструкторов
Франция скоро может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на обеспокоенность союзников и критику со стороны Российской Федерации.
Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, Париж может объявить о своем решении на следующей неделе во время визита президента Владимира Зеленского во Францию.
Двое дипломатов отметили, что для начала будет отправлено ограниченное количество персонала для оценки возможности миссии, а затем прибудет несколько сотен инструкторов.
Как указывается, обучение будет сосредоточено на разминировании, поддержке оборудования в рабочем состоянии и техническом опыте для военных самолетов. Также Франция будет финансировать, вооружать и тренировать украинскую моторизованную бригаду.
Договоренности очень продвинуты, и мы можем ожидать чего-нибудь на следующей неделе, — подчеркнул один из собеседников.
Французские инструкторы будут обучать в Украине бойцов ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым провел онлайн-переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорном.
По словам Сырского, он уже подписал документы, позволяющие первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры, ознакомиться с инфраструктурой и персоналом.
Главнокомандующий выразил надежду, что решительность Франции будет побуждать других партнеров присоединиться к такой инициативе.
Он добавил, что поблагодарил французского министра за военную и экономическую помощь Украине для обороны от россиян.
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