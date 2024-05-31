Приглашения не будет. Макрон снова унизил Путина и всю Россию
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Приглашения не будет. Макрон снова унизил Путина и всю Россию

Макрон
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Источник:  AFP

Французский лидер Эммануэль Макрон не будет приглашать представителей команды российского диктатора Владимира Путина на мероприятия к 80-летию высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны.

Париж решил продемонстрировать пренебрежение к Москве

Стоит обратить внимание на то, что новость о решении Макрона вечером 30 мая официально подтвердил Елисейский дворец.

В кратком комментарии канцелярии президента Франции речь идет о том, что для приглашения российской делегации "не сложились условия, учитывая захватническую войну, которую Россия ведет против Украины и усилившуяся в последние недели".

Как уже упоминалось ранее, недавно об этом со ссылкой на своих инсайдеров заявляло агентство Reuters.

Франция решила не приглашать представителя России на мероприятия по случаю 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны в связи с войной в Украине и беспокойством некоторых союзников, — было сказано в сообщении.

Как утверждает инсайдер, во время торжества в Нормандии ни одного российского чиновника не пригласят.

Когда есть человек, есть проблема. Когда нет человека, нет проблемы, — иронически отметил один из анонимных источников.

Почему Макрон отменил свое решение касательно приглашения РФ

Что важно понимать, еще несколько месяцев назад организаторы мероприятий ко Дню высадки в Нормандии публично подтвердили, что будут приглашены представителя России в знак признания жертв, принесенных Советским Союзом во Второй мировой войне.

Однако о приглашении диктатора Путина тогда речь не шла.

После этого разразился громкий скандал в ЕС — члены блока не поддержали идею Макрона и напомнили Россия уже более двух лет ведет полномасштабную войну против Украины, тогда как меры в Нормандии призваны отметить коллективную жертву союзников во Второй мировой войне.

Следует также обратить внимание на то, что СССР не принимал непосредственного участия в высадке союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии 6 июня 1944 года.

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