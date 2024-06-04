Сергій Плохій, доктор історичних наук, професор і директор Українського наукового інституту Гарвардського університету вважає, що після смерті Володимира Путіна ізольована Росія буде мати дуже складний період часу, де дезінтеграція може стати частиною цієї історії.

Що буде з Росією після смерті Путіна

Може стати, а може й не стати. Але війна — це криза, і явно, що ця війна не може продовжуватися після путіна, бо вона не в інтересах багатьох, зокрема й російського бізнесу. Будуть зміни, будуть якісь тектонічні потрясіння. І з цього погляду можуть відійти такі країни чи такі частини росії, як-от Чечня, які де-факто вже функціонують майже як незалежні, Росія є данником Кадирова, а не навпаки, — сказав він. Поширити

Історик вірить, що ця війна є у великому масштабі абсолютно невигідна для Росії, вона завдає багато шкоди російському бізнесу, російському представництву у світі.

Я не вірю в те, що це покоління росіян буде віддавати перевагу, скажімо, відпустці в Пекіні над поїздкою до Парижа. Почнеться якийсь відкат і повернення до відбудовування мостів із Європою, бо на своїй вершині щодо освіти та іншого російська імперська й сучасна еліта орієнтувалися саме на Європу, — заявив Плохій. Поширити

За його словами, після смерті фактично тирана чи диктаторського типу лідера завжди виникає певний вибір і боротьба між його спадкоємцями.

І ні один із них не буде настільки сильним, щоб продовжувати політику, яка настільки шкідлива для самої Росії... Це погляд історика, ми не можемо зазирнути у завтра, ми можемо тільки робити припущення. Це сценарій, який має найбільш вірогідний вигляд із погляду історії росії останніх 100 років. Того, як там відбувалися зміни від Леніна до Сталіна — як після смерті Сталіна була конкуренція між спадкоємцями. Це нагода для тоталітарних режимів змінити курс, — додав він. Поширити

Думка Зеленського про Путіна

Російський диктатор Володимир Путін небезпечний тим, що він не є психічно хворим. Про це заявив президент України Володимир Зеленский в інтерв’ю The Guardian.

Коли я кажу, що він хворий… Він не божевільний, ви ж розумієте. Він небезпечний. І це набагато страшніше. Тобто він не зупиниться, — сказав Зеленський. Поширити

Український президент зауважив, що популярні на Заході порівняння російсько-української війни із Першою світовою є некоректними. На думку Зеленського, значно доречнішим буде порівняти російське вторгнення в Україну із агресією гітлерівської Німеччини в Європі.