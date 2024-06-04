Сергій Плохій, доктор історичних наук, професор і директор Українського наукового інституту Гарвардського університету вважає, що після смерті Володимира Путіна ізольована Росія буде мати дуже складний період часу, де дезінтеграція може стати частиною цієї історії.
Головні тези:
- Після смерті Путіна може наступити складний період для ізольованої Росії з можливістю дезінтеграції.
- Зміни в країні можуть бути спрямовані на покращення відносин з Європою та відновлення зв'язків у глобальному ринку.
- Президент України Зеленський називає Путина небезпечним, зауважуючи його неординарність та неспроможність зупинитися.
- Стосунки між Росією та Україною у порівнянні з Першою світовою мають більше спільного з агресією гітлерівської Німеччини в Європі.
- Після смерті тирана чи диктатора завжди наступає період вибору та боротьби за владу серед спадкоємців, зміни у політиці можуть бути суттєвими.
Що буде з Росією після смерті Путіна
Історик вірить, що ця війна є у великому масштабі абсолютно невигідна для Росії, вона завдає багато шкоди російському бізнесу, російському представництву у світі.
За його словами, після смерті фактично тирана чи диктаторського типу лідера завжди виникає певний вибір і боротьба між його спадкоємцями.
Думка Зеленського про Путіна
Російський диктатор Володимир Путін небезпечний тим, що він не є психічно хворим. Про це заявив президент України Володимир Зеленский в інтерв’ю The Guardian.
Український президент зауважив, що популярні на Заході порівняння російсько-української війни із Першою світовою є некоректними. На думку Зеленського, значно доречнішим буде порівняти російське вторгнення в Україну із агресією гітлерівської Німеччини в Європі.
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