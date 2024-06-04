Что будет с Россией после смерти Путина — прогноз историка
Категория
Мир
Дата публикации

Что будет с Россией после смерти Путина — прогноз историка

Путин
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Источник:  Hromadske

Сергей Плохий, доктор исторических наук, профессор и директор Украинского научного института Гарвардского университета, считает, что после смерти Владимира Путина изолированная Россия будет иметь очень сложный период времени, где дезинтеграция может стать частью этой истории.

Главные тезисы

  • После смерти Путина может наступить сложный период для изолированной России с возможностью дезинтеграции.
  • Изменения в стране могут быть направлены на улучшение отношений с Европой и возобновление связей на глобальном рынке.
  • Президент Украины Зеленский называет Путина опасным, отмечая его неординарность и неспособность остановиться.
  • Отношения между Россией и Украиной по сравнению с Первой мировой больше общего с агрессией гитлеровской Германии в Европе.
  • После смерти тирана или диктатора всегда наступает период выбора и борьбы за власть среди наследников, изменения в политике могут быть существенными.

Что будет с Россией после смерти Путина

Может стать, а может и не стать. Но война — это кризис, и очевидно, что эта война не может продолжаться после путина, потому что она не в интересах многих, в том числе и российского бизнеса. Будут перемены, будут какие-то тектонические потрясения. И с этой точки зрения могут отойти такие страны или такие части России, как Чечня, которые де-факто уже функционируют почти как независимые, Россия является данником Кадырова, а не наоборот, — сказал он.

Историк верит, что эта война в большом масштабе абсолютно невыгодна для России, она наносит много вреда российскому бизнесу, российскому представительству в мире.

Я не верю в то, что это поколение россиян будет отдавать предпочтение, скажем, отпуску в Пекине поездке в Париж. Начнется какой-то откат и возвращение к восстановлению мостов с Европой, потому что на своей вершине образования и прочая российская имперская и современная элита ориентировались именно на Европу, — заявил Плохий.

По его словам, после смерти фактически тирана или диктаторского типа лидер всегда возникает определенный выбор и борьба между его наследниками.

И ни один из них не будет настолько сильным, чтобы продолжать политику, которая так вредна для самой России... Это взгляд историка, мы не можем заглянуть в завтра, мы можем только предположить. Это сценарий, который выглядит наиболее вероятным с точки зрения истории россии последних 100 лет. Как там происходили изменения от Ленина до Сталина — как после смерти Сталина была конкуренция между наследниками. Это возможность для тоталитарных режимов изменить курс, — добавил он.

Мнение Зеленского о Путине

Российский диктатор Владимир Путин опасен тем, что он не психически болен. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

Когда я говорю, что он болен... Он не сумасшедший, вы понимаете. Он опасен. И это гораздо страшнее. То есть, он не остановится, — сказал Зеленский.

Украинский президент отметил, что популярные на Западе сравнения российско-украинской войны с Первой мировой некорректны. По мнению Зеленского, гораздо уместнее будет сравнить российское вторжение в Украину с агрессией гитлеровской Германии в Европе.

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