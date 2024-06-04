Что будет с Россией после смерти Путина — прогноз историка

Сергей Плохий, доктор исторических наук, профессор и директор Украинского научного института Гарвардского университета, считает, что после смерти Владимира Путина изолированная Россия будет иметь очень сложный период времени, где дезинтеграция может стать частью этой истории.
Главные тезисы
- После смерти Путина может наступить сложный период для изолированной России с возможностью дезинтеграции.
- Изменения в стране могут быть направлены на улучшение отношений с Европой и возобновление связей на глобальном рынке.
- Президент Украины Зеленский называет Путина опасным, отмечая его неординарность и неспособность остановиться.
- Отношения между Россией и Украиной по сравнению с Первой мировой больше общего с агрессией гитлеровской Германии в Европе.
- После смерти тирана или диктатора всегда наступает период выбора и борьбы за власть среди наследников, изменения в политике могут быть существенными.
Что будет с Россией после смерти Путина
Историк верит, что эта война в большом масштабе абсолютно невыгодна для России, она наносит много вреда российскому бизнесу, российскому представительству в мире.
По его словам, после смерти фактически тирана или диктаторского типа лидер всегда возникает определенный выбор и борьба между его наследниками.
Мнение Зеленского о Путине
Российский диктатор Владимир Путин опасен тем, что он не психически болен. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.
Украинский президент отметил, что популярные на Западе сравнения российско-украинской войны с Первой мировой некорректны. По мнению Зеленского, гораздо уместнее будет сравнить российское вторжение в Украину с агрессией гитлеровской Германии в Европе.
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