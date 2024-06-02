Попытки Кремля устранять авторитетных командиров могут напугать российских солдат, а командование будет больше заботиться о повиновении режима, чем к компетентности.

Кремль уволил генерала, критиковавшего Минобороны РФ

21 мая российские пропагандистские СМИ сообщили о задержании генерал-майора Ивана Попова, бывшего командующего 58-й общевойсковой армией РФ.

Он был арестован по обвинению в мошенничестве и коррупции, связанных с продажей военных строительных материалов, сообщает разведка Британии.

В июле прошлого года Попов был уволен с должности командующего 58-й армией, которая дислоцировалась на Запорожском направлении.

Генерал подверг критике компетентность решений руководства обороны РФ по ведению войны.

Затем он также раскритиковал решение о своем увольнении, заявив, что «старший командир ударил с тыла, вероломно и подло обезглавив армию в самый трудный и напряженный момент».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 02 June 2024.



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Наказание за взяточничество как политический инструмент борьбы

Как отмечают в британской разведке, в коррумпированной системе России наказание за взяточничество является политическим инструментом борьбы.

Есть также много случаев, когда российский режим использовал обвинения в коррупции, реальные или вымышленные, чтобы устранить или наказать критиков или неугодных внутри России.

Как командующий армией, Попов считался высококомпетентным и, по словам российских военных обозревателей, был популярен среди российских войск — отмечает Минобороны Британии. Поделиться

Арест Ивана Попова, по мнению британского Минобороны, должен напугать российских военных и убедить высшее командование, что лояльность и повиновение диктаторскому режиму и своему руководству ценятся выше компетентности и харизма.