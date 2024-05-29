Кремль запустил новую кампанию ядерного шантажа Запада — ЦПД

Российская пропаганда активизировала кампанию запугивания Запада в ответ на решение некоторых стран позволить Украине наносить удары по территории РФ.
ЦПД предупреждает о новой пропагандистской кампании РФ
Как отмечается, в Кремле, в ответ на решение некоторых западных стран разрешить Украине наносить удары по территории РФ полученным от партнеров оружием, запустили информкампанию устрашения и ядерного шантажа.
Кроме того, пропагандистские ресурсы РФ развили тезисы своего диктатора, активно распространяя угрозы относительно небольших стран ЕС.
В частности, пропаганда Кремля угрожает ракетными ударами Чехии, Швеции, Нидерландам, Польше и т.д. Также звучат призывы устроить демонстрационный ядерный взрыв для устрашения стран Запада.
Российская спецоперация "Майдан-3" против Украины приближается к кульминации
Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины официально предупреждает о том, что спецоперация Майдан-3, которую РФ проводит против нашей страны, достигнет собственной кульминации в марте-мае 2024-го года.
Команда диктатора Владимира Путина намерена:
подвергнуть сомнению легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений,
распространить панические настроения, уныние,
искусственно противопоставить гражданских и военных,
поссорить нас с нашими союзниками,
распространить в обществе всяческие «теории заговора».
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что у него есть списки лиц, которых Россия может привлечь к распространению своих нарративов и влиянию на общественно-политическую ситуацию в Украине.
Напомним, что о вражеской спецоперации команда online.ua писала еще 13 ноября в эксклюзивном материале “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину” .
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