Кремль запустил новую кампанию ядерного шантажа Запада — ЦПД
Категория
Украина
Дата публикации

Кремль запустил новую кампанию ядерного шантажа Запада — ЦПД

ЦПД
путин
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Российская пропаганда активизировала кампанию запугивания Запада в ответ на решение некоторых стран позволить Украине наносить удары по территории РФ.

ЦПД предупреждает о новой пропагандистской кампании РФ

Как отмечается, в Кремле, в ответ на решение некоторых западных стран разрешить Украине наносить удары по территории РФ полученным от партнеров оружием, запустили информкампанию устрашения и ядерного шантажа.

Лично российский диктатор Путин заявил о возможных "серьезных последствиях в Европе" и отдельно озвучил угрозу "маленьким странам", в которых "небольшая территория и очень плотное население". В то же время в отношении США Путин высказался гораздо более сдержанно, предположив, что те не должны хотеть «глобального конфликта», — отмечает ЦПИ.

Кроме того, пропагандистские ресурсы РФ развили тезисы своего диктатора, активно распространяя угрозы относительно небольших стран ЕС.

В частности, пропаганда Кремля угрожает ракетными ударами Чехии, Швеции, Нидерландам, Польше и т.д. Также звучат призывы устроить демонстрационный ядерный взрыв для устрашения стран Запада.

Эта ситуация в очередной раз продемонстрировала, что единственный вариант диалога, на который способна РФ сейчас — это угрозы, шантаж и эскалация, — подытожили в Центре.

Российская спецоперация "Майдан-3" против Украины приближается к кульминации

Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины официально предупреждает о том, что спецоперация Майдан-3, которую РФ проводит против нашей страны, достигнет собственной кульминации в марте-мае 2024-го года.

Команда диктатора Владимира Путина намерена:

  • подвергнуть сомнению легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений,

  • распространить панические настроения, уныние,

  • искусственно противопоставить гражданских и военных,

  • поссорить нас с нашими союзниками,

  • распространить в обществе всяческие «теории заговора».

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что у него есть списки лиц, которых Россия может привлечь к распространению своих нарративов и влиянию на общественно-политическую ситуацию в Украине.

Напомним, что о вражеской спецоперации команда online.ua писала еще 13 ноября в эксклюзивном материале “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину” .

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