Как РФ использует тему обменов пленными для пропаганды против Украины — объяснение Лубинца

Россия использует тему обмена пленными для подрыва ситуации в Украине, сообщая родственникам, что страна-агрессор якобы готова вернуть военных, а Украина блокирует этот процесс.
Россия использует тему обменов пленными для подрыва политической ситуации в Украине
Об этом в субботу, 16 марта, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, таким образом, россияне пытаются подорвать социальную и политическую ситуацию в стране.
Российские оккупанты убеждают родителей и родственников военнопленных выходить на митинги и акции, а также перекрывать улицы, блокировать админздания, якобы это повлияет на решение Украины проводить обмены.
Кабмин утвердил решение по гражданским украинцам в плену России
Теперь вопрос освобождения гражданских украинцев будет курировать Координационный штаб.
Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, Кабмин внес изменения в постановление КМУ от 11.03.2022 N 257 "Об образовании Координационного штаба по обращению с военнопленными".
Кроме того, был создан президиум Координационного штаба, который будет действовать в период между его заседаниями, и будет ответственным за оперативное решение актуальных вопросов.
В состав Координационного штаба теперь входят представители:
ГУР,
секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека,
секретариата уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах,
Минветеранов.
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