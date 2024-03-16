Как РФ использует тему обменов пленными для пропаганды против Украины — объяснение Лубинца

Россия использует тему обмена пленными для подрыва ситуации в Украине, сообщая родственникам, что страна-агрессор якобы готова вернуть военных, а Украина блокирует этот процесс.

Россия использует тему обменов пленными для подрыва политической ситуации в Украине

Об этом в субботу, 16 марта, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, таким образом, россияне пытаются подорвать социальную и политическую ситуацию в стране.

Российские оккупанты убеждают родителей и родственников военнопленных выходить на митинги и акции, а также перекрывать улицы, блокировать админздания, якобы это повлияет на решение Украины проводить обмены.

РФ использует тему обмена для подрыва социальной и политической ситуации в Украине. В частности, мы наблюдаем, что враг массово начал звонить родственникам военнопленных и сообщать, что мы готовы возвращать вашего родного человека, а это Украина не хочет забирать. Россияне побуждают родственников военнопленных на акции, митинги, убеждают перекрывать улицы, блокировать админздания, что Украину это заставит «проводить» обмены. Однако никогда Украина не останавливала обменные процессы. Дмитрий Лубинец Уполномоченный Верховной Рады по правам человека

Кабмин утвердил решение по гражданским украинцам в плену России

Теперь вопрос освобождения гражданских украинцев будет курировать Координационный штаб.

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, Кабмин внес изменения в постановление КМУ от 11.03.2022 N 257 "Об образовании Координационного штаба по обращению с военнопленными".

Благодаря этому удалось уточнить полномочия Координационного штаба по вопросам обращения военными и гражданскими находящимися в плену государства-агрессора, а также лицами, пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Поделиться

Кроме того, был создан президиум Координационного штаба, который будет действовать в период между его заседаниями, и будет ответственным за оперативное решение актуальных вопросов.

В состав Координационного штаба теперь входят представители: