Як РФ використовує тему обмінів полоненими для пропаганди проти України — пояснення Лубінця

Росія використовує тему обміну полоненими для підриву ситуації в Україні, повідомляючи родичам, що країна-агресор нібито готова повернути військових, а Україна блокує цей процес.

Росія використовує тему обмінів полоненими для підриву політичної ситуації в Україні

Про це у суботу, 16 березня, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, таким чином росіяни намагаються підірвати соціальну та політичну ситуацію в країні.

Російські окупанти переконують батьків та родичів військовополонених виходити на мітинги та акції, а також перекривати вулиці, блокувати адмінбудівлі, нібито це вплине на рішення України проводити обміни.

РФ використовує тему обмінів для підриву соціальної та політичної ситуації в Україні. Зокрема ми спостерігаємо, що ворог масово почав телефонувати родичам військовополонених та повідомляти, що ми готові повертати вашу рідну людину, а це Україна не хоче забирати. Росіяни спонукають родичів військовополонених на акції, мітинги, переконують перекривати вулиці, блокувати адмінбудівлі, нібито Україну це змусить «проводити» обміни. Проте ніколи Україна не зупиняла обмінні процеси. Дмитро Лубінець Уповноважений Верховної Ради з прав людини

Кабмін затвердив рішення щодо цивільних українців у полоні Росії

Відтепер питання звільнення цивільних українців буде курувати Координаційний штаб.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, Кабмін вніс зміни до постанови КМУ від 11.03.2022 N 257 "Про утворення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими".

Завдяки цьому вдалось уточнити повноваження Координаційного штабу стосовно питань поводження військовими та цивільними які перебувають у полоні держави-агресора а також особами, які зникли безвісти за особливих обставин. Поширити

Окрім цього було утворено президію Координаційного штабу, яка буде діяти у період між його засіданнями, та буде відповідальною за оперативне розв'язання актуальних питань.

До складу Координаційного штабу тепер входять представники: