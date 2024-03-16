Як РФ використовує тему обмінів полоненими для пропаганди проти України — пояснення Лубінця

Росія використовує тему обміну полоненими для підриву ситуації в Україні, повідомляючи родичам, що країна-агресор нібито готова повернути військових, а Україна блокує цей процес.
Росія використовує тему обмінів полоненими для підриву політичної ситуації в Україні
Про це у суботу, 16 березня, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, таким чином росіяни намагаються підірвати соціальну та політичну ситуацію в країні.
Російські окупанти переконують батьків та родичів військовополонених виходити на мітинги та акції, а також перекривати вулиці, блокувати адмінбудівлі, нібито це вплине на рішення України проводити обміни.
Кабмін затвердив рішення щодо цивільних українців у полоні Росії
Відтепер питання звільнення цивільних українців буде курувати Координаційний штаб.
Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, Кабмін вніс зміни до постанови КМУ від 11.03.2022 N 257 "Про утворення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими".
Окрім цього було утворено президію Координаційного штабу, яка буде діяти у період між його засіданнями, та буде відповідальною за оперативне розв'язання актуальних питань.
До складу Координаційного штабу тепер входять представники:
ГУР,
секретаріату уповноваженого ВРУ з прав людини,
секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин,
Мінветеранів.
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