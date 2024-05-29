Кремль запустив нову кампанію ядерного шантажу Заходу — ЦПД

Російська пропаганда активізувала кампанію залякування Заходу у відповідь на рішення деяких країн дозволити Україні завдавати ударів по території РФ.

ЦПД попереджає про нову пропагандистську кампанію РФ

Як зазначається, у Кремлі, у відповідь на рішення деяких західних країн дозволити Україні завдавати ударів по території РФ отриманою від партнерів зброєю, запустили інформкампанію залякування та ядерного шантажу.

Особисто російський диктатор Путін заявив про можливі «серйозні наслідки в Європі» та окремо озвучив погрозу «маленьким країнам», у яких «невелика територія і дуже щільне населення». Водночас щодо США Путін висловився набагато стриманіше, припустивши, що ті не повинні хотіти «глобального конфлікту», — зазначає ЦПД. Поширити

Окрім цього, пропагандистські ресурси РФ розвинули тези свого диктатора, активно поширюючи погрози відносно невеликих країн ЄС.

Зокрема, пропаганда Кремля погрожує ракетними ударами Чехії, Швеції, Нідерландам, Польщі тощо. Також звучать заклики влаштувати демонстраційний ядерний вибух для залякування країн Заходу.

Ця ситуація вкотре продемонструвала, що єдиний варіант діалогу, на який здатна РФ зараз — це погрози, шантаж та ескалація, — підсумували в Центрі. Поширити

Російська спецоперація "Майдан-3" проти України наближається до кульмінації

Комітет з питань розвідки при Президентові України офіційно попереджає про те, що спецоперація “Майдан — 3”, яку РФ проводить проти нашої країни, досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го року.

Команда диктатора Володимира Путіна має намір:

поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень,

поширити панічні настрої, зневіру,

штучно протиставити цивільних та військових,

посварити нас з нашими союзниками,

розповсюдити в суспільстві усілякі «теорії змови».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що має списки осіб, яких Росія може залучити до поширення своїх наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, що про ворожу спецоперацію команда online.ua писала ще 13 листопада в ексклюзивному матеріалі “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.