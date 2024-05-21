Кремль пытается оправдать ложью похищения РФ украинских детей — ЦПД

Пропагандистские ресурсы РФ активно распространяют сообщения с заседания так называемой «парламентской комиссии по расследованию преступлений в отношении украинских со стороны киевского режима».

РФ пропагандой пытается оправдать военные преступления против украинских детей

Как отмечает ЦПД, российские чиновники абсолютно безосновательно обвиняют Украину в «похищении детей Донбасса», вывозе их за границу, где они могут «оказаться в рабстве» и других преступлениях в отношении детей.

Таким образом, Москва вызывающе пытается переложить ответственность на украинскую сторону за собственные преступления на временно оккупированных территориях Украины. Ведь правонарушения в отношении детей совершала именно Россия, чему много основательных подтверждений, — объясняет ЦПД. Поделиться

Еще в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации населения и детей с территории Украины в РФ.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.