Кремль пытается оправдать ложью похищения РФ украинских детей — ЦПД
Категория
Украина
Дата публикации

Кремль пытается оправдать ложью похищения РФ украинских детей — ЦПД

ЦПД
игрушка
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Пропагандистские ресурсы РФ активно распространяют сообщения с заседания так называемой «парламентской комиссии по расследованию преступлений в отношении украинских со стороны киевского режима».

РФ пропагандой пытается оправдать военные преступления против украинских детей

Как отмечает ЦПД, российские чиновники абсолютно безосновательно обвиняют Украину в «похищении детей Донбасса», вывозе их за границу, где они могут «оказаться в рабстве» и других преступлениях в отношении детей.

Таким образом, Москва вызывающе пытается переложить ответственность на украинскую сторону за собственные преступления на временно оккупированных территориях Украины. Ведь правонарушения в отношении детей совершала именно Россия, чему много основательных подтверждений, — объясняет ЦПД.

Еще в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации населения и детей с территории Украины в РФ.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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