Украина вернула еще 4 детей с временно оккупированных Россией территорий

Украина вернула на подконтрольную Украине территорию трех братьев и сестру, после полномасштабного вторжения России оказавшихся в оккупации.

Еще 4 украинских детей вернули из оккупации РФ

Как отмечается, из временного оккупированного общества Херсонщины эвакуировали четырех детей. Это трое родных братьев и сестричка. Малышам — от двух до двенадцати лет.

В настоящее время дети находятся в безопасности на подконтрольной Украине территории. С ними работают медики и психологи.

В целом, с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 88 детей из Херсонской области.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.