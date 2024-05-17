Украина вернула еще 4 детей с временно оккупированных Россией территорий
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула еще 4 детей с временно оккупированных Россией территорий

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
ребенок
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Украина вернула на подконтрольную Украине территорию трех братьев и сестру, после полномасштабного вторжения России оказавшихся в оккупации.

Еще 4 украинских детей вернули из оккупации РФ

Как отмечается, из временного оккупированного общества Херсонщины эвакуировали четырех детей. Это трое родных братьев и сестричка. Малышам — от двух до двенадцати лет.

В настоящее время дети находятся в безопасности на подконтрольной Украине территории. С ними работают медики и психологи.

В целом, с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 88 детей из Херсонской области.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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