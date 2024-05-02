Украина вернула 16-летнего парня и его семью из оккупированной Херсонщины

Украина вернула из временно оккупированной части Херсонской области подростка с его семьей.
Еще одного украинского ребенка вернули из оккупации
Как сообщил председатель Херсонской ОВ Александр Прокудин, волонтеры помогли эвакуироваться из временного оккупированного общества Херсонщины 16-летнему юноше и его семье.
По словам главы ОВА, в настоящее время семья находится в безопасности.
Напомним, 1 мая на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще одну девочку и двух мальчиков из временно оккупированной Херсонщины. В целом, с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 66 детей из Херсонской области.
Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-