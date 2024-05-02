Украина вернула 16-летнего парня и его семью из оккупированной Херсонщины
Категория
Украина
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Украина вернула 16-летнего парня и его семью из оккупированной Херсонщины

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
ребенок
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Украина вернула из временно оккупированной части Херсонской области подростка с его семьей.

Еще одного украинского ребенка вернули из оккупации

Как сообщил председатель Херсонской ОВ Александр Прокудин, волонтеры помогли эвакуироваться из временного оккупированного общества Херсонщины 16-летнему юноше и его семье.

По словам главы ОВА, в настоящее время семья находится в безопасности.

О них беспокоятся врачи и психологи, которые помогают оправиться от пережитого и адаптироваться на новом месте, — добавил Александр Прокудин.

Напомним, 1 мая на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще одну девочку и двух мальчиков из временно оккупированной Херсонщины. В целом, с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 66 детей из Херсонской области.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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