Україна повернула 16-річного хлопця та його родину з окупованої Херсонщини

Україна повернула з тимчасово окупованої частини Херсонської області підлітка з його родиною.

Ще одну українську дитину повернули з окупації

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, волонтери допомогли евакуюватися із тимчасового окупованої громади Херсонщини 16-річному юнаку та його родині.

За словами голови ОВА, наразі родина знаходиться у безпеці.

Про них турбуються лікарі та психологи, які допомагають оговтатися від пережитого та адаптуватися на новому місці, — додав Олександр Прокудін. Поширити

Нагадаємо, 1 травня на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну дівчинку та двох хлопчиків з тимчасово окупованої Херсонщини. Загалом з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 66 дітей із Херсонської області.

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.