Україна повернула ще 4 дітей з тимчасово окупованих Росією територій

Україна повернула на підконтрольну Україні територію трьох братів та сестру, які після повномасштабного вторгнення Росії опинилися в окупації.
Ще 4 українських дітей повернули з окупації РФ
Як зазначається, з тимчасової окупованої громади Херсонщини евакуювали чотирьох дітей. Це троє рідних братів і сестричка. Малечі — від двох до дванадцяти років.
Наразі діти у безпеці на підконтрольній Україні території. З ними працюють медики та психологи.
Загалом з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 88 дітей із Херсонської області.
Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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