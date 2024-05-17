Україна повернула ще 4 дітей з тимчасово окупованих Росією територій

Україна повернула на підконтрольну Україні територію трьох братів та сестру, які після повномасштабного вторгнення Росії опинилися в окупації.

Ще 4 українських дітей повернули з окупації РФ

Як зазначається, з тимчасової окупованої громади Херсонщини евакуювали чотирьох дітей. Це троє рідних братів і сестричка. Малечі — від двох до дванадцяти років.

Наразі діти у безпеці на підконтрольній Україні території. З ними працюють медики та психологи.

Загалом з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 88 дітей із Херсонської області.

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.