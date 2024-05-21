Кремль намагається виправдати брехнею викрадення РФ українських дітей — ЦПД

Пропагандистські ресурси РФ активно поширюють повідомлення із засідання так званої «парламентської комісії з розслідування злочинів щодо українських із боку київського режиму».
РФ пропагандою намагається виправдати воєнні злочини проти українських дітей
Як зазначає ЦПД, російські посадовці абсолютно безпідставно звинувачують Україну у «викраденні дітей Донбасу», вивезенні їх за кордон, де вони буцімто можуть «опинитися в рабстві», та інших злочинах щодо дітей.
Ще в березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського диктатора Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової за звинуваченням у незаконній депортації населення та дітей з території України до РФ.
Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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