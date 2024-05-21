Кремль намагається виправдати брехнею викрадення РФ українських дітей — ЦПД

РФ пропагандою намагається виправдати воєнні злочини проти українських дітей

Як зазначає ЦПД, російські посадовці абсолютно безпідставно звинувачують Україну у «викраденні дітей Донбасу», вивезенні їх за кордон, де вони буцімто можуть «опинитися в рабстві», та інших злочинах щодо дітей.

У такий спосіб Москва зухвало намагається перекласти відповідальність на українську сторону за власні злочини на тимчасово окупованих територіях України. Адже правопорушення щодо дітей вчиняла саме Росія, чому є багато ґрунтовних підтверджень, — пояснює ЦПД. Поширити

Ще в березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського диктатора Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової за звинуваченням у незаконній депортації населення та дітей з території України до РФ.

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.