Кремль намагається виправдати брехнею викрадення РФ українських дітей — ЦПД
Категорія
Україна
Дата публікації

Кремль намагається виправдати брехнею викрадення РФ українських дітей — ЦПД

Центр протидії дезінформації
іграшка

Пропагандистські ресурси РФ активно поширюють повідомлення із засідання так званої «парламентської комісії з розслідування злочинів щодо українських із боку київського режиму».

РФ пропагандою намагається виправдати воєнні злочини проти українських дітей

Як зазначає ЦПД, російські посадовці абсолютно безпідставно звинувачують Україну у «викраденні дітей Донбасу», вивезенні їх за кордон, де вони буцімто можуть «опинитися в рабстві», та інших злочинах щодо дітей.

 У такий спосіб Москва зухвало намагається перекласти відповідальність на українську сторону за власні злочини на тимчасово окупованих територіях України. Адже правопорушення щодо дітей вчиняла саме Росія, чому є багато ґрунтовних підтверджень, — пояснює ЦПД.

 Ще в березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського диктатора Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової за звинуваченням у незаконній депортації населення та дітей з території України до РФ.

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

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