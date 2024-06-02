Який вплив матиме усунення Путіним верхівки армії РФ — пояснення розвідки Британії

Кремль звільнив генерала, який критикував Міноборони РФ

21 травня російські пропагандистські ЗМІ повідомили про затримання генерал-майора Івана Попова, колишнього командувача 58-ю загальновійськовою армією РФ.

Його заарештували за звинуваченням у шахрайстві та корупції, пов’язаних з продажем військових будівельних матеріалів, повідомляє розвідка Британії.

У липні минулого року Попов був звільнений з посади командувача 58-ї армії, яка дислокувалася на Запорізькому напрямку.

Генерал розкритикував компетентність рішень керівництва оборони РФ щодо ведення війни.

Потім він також розкритикував рішення про своє звільнення, заявивши, що «старший командир вдарив з тилу, віроломно і підло обезголовивши армію в самий важкий та напружений момент».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 02 June 2024.



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Покарання за хабарництво як політичний інструмент боротьби

Як зазначають у британській розвідці, у корумпованій системі Росії покарання за хабарництво є політичним інструментом боротьби.

Також є багато випадків, коли російський режим використовував звинувачення в корупції, реальні чи вигадані, щоб усунути або покарати критиків або неугодних в середині Росії.

Як командувач армією, Попов загалом вважався висококомпетентним і, за словами російських військових оглядачів, був популярним серед російських військ — зазначає Міноборони Британії. Поширити

Арешт Івана Попова, на думку британського Міноборони, має налякати російських військових і переконати вище командування, що лояльність і покора диктаторському режиму та своєму керівництву цінуються вище, ніж компетентність і харизма.