Путин стал еще более зависим от экономической поддержки Китая — FT

Попытки России заключить соглашение о строительстве газопровода с Китаем зашли в тупик из-за необоснованных требований Пекин по цене и объемам поставок.

Почему Путин стал более зависим от китайского лидера Си Цзиньпина

Как отмечает издание, Китай потребовал платить по цене, близкой к российским внутренним ценам, которые сильно субсидируются, и обязуется покупать лишь небольшую часть от запланированной годовой мощности газопровода в 50 миллиардов кубометров.

Жесткая позиция Пекина по газопроводу "Сила Сибири 2" подчеркивает, что вторжение России в Украину сделало диктатора Владимира Путина все более зависимым от китайского лидера Си Цзиньпина в плане экономической поддержки, пишет издание. Поделиться

По словам людей, соглашение по трубопроводу было одной из трех главных просьб, с которыми Путин обратился к Си Цзиньпину во время их встречи в прошлом месяце, наряду с расширением деятельности китайских банков в России и тем, чтобы Китай проигнорировал мирную конференцию, организованную Украиной в этом месяце. .

Акции российского "Газпрома" резко обрушились

Доходы российской энергетической компании "Газпром", значительно сократившись из-за потери европейского рынка, будут продолжать падать по крайней мере до 2030 года.