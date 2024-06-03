Путин стал еще более зависим от экономической поддержки Китая — FT
Категория
Экономика
Дата публикации

Путин стал еще более зависим от экономической поддержки Китая — FT

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Источник:  Financial Times

Попытки России заключить соглашение о строительстве газопровода с Китаем зашли в тупик из-за необоснованных требований Пекин по цене и объемам поставок.

Почему Путин стал более зависим от китайского лидера Си Цзиньпина

Как отмечает издание, Китай потребовал платить по цене, близкой к российским внутренним ценам, которые сильно субсидируются, и обязуется покупать лишь небольшую часть от запланированной годовой мощности газопровода в 50 миллиардов кубометров.

Жесткая позиция Пекина по газопроводу "Сила Сибири 2" подчеркивает, что вторжение России в Украину сделало диктатора Владимира Путина все более зависимым от китайского лидера Си Цзиньпина в плане экономической поддержки, пишет издание.

По словам людей, соглашение по трубопроводу было одной из трех главных просьб, с которыми Путин обратился к Си Цзиньпину во время их встречи в прошлом месяце, наряду с расширением деятельности китайских банков в России и тем, чтобы Китай проигнорировал мирную конференцию, организованную Украиной в этом месяце. .

Акции российского "Газпрома" резко обрушились

Доходы российской энергетической компании "Газпром", значительно сократившись из-за потери европейского рынка, будут продолжать падать по крайней мере до 2030 года.

Заметим, в 2023 году российская компания прокачала клиентам около 69 млрд кубометров — минимальный объем с 1985 года. По сравнению с 2022 годом (100,9 млрд кубометров), который уже стал хуже компании РФ за всю ее историю, объемы прокачки газа сократились еще на треть.

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