Попытки России заключить соглашение о строительстве газопровода с Китаем зашли в тупик из-за необоснованных требований Пекин по цене и объемам поставок.
Почему Путин стал более зависим от китайского лидера Си Цзиньпина
Как отмечает издание, Китай потребовал платить по цене, близкой к российским внутренним ценам, которые сильно субсидируются, и обязуется покупать лишь небольшую часть от запланированной годовой мощности газопровода в 50 миллиардов кубометров.
По словам людей, соглашение по трубопроводу было одной из трех главных просьб, с которыми Путин обратился к Си Цзиньпину во время их встречи в прошлом месяце, наряду с расширением деятельности китайских банков в России и тем, чтобы Китай проигнорировал мирную конференцию, организованную Украиной в этом месяце. .
Акции российского "Газпрома" резко обрушились
Доходы российской энергетической компании "Газпром", значительно сократившись из-за потери европейского рынка, будут продолжать падать по крайней мере до 2030 года.
Заметим, в 2023 году российская компания прокачала клиентам около 69 млрд кубометров — минимальный объем с 1985 года. По сравнению с 2022 годом (100,9 млрд кубометров), который уже стал хуже компании РФ за всю ее историю, объемы прокачки газа сократились еще на треть.
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