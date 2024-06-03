Путін став ще більш залежним від економічної підтримки Китаю — FT

Спроби Росії укласти угоду щодо будівництва газопроводу з Китаєм зайшли в глухий кут через необґрунтовані вимоги Пекін щодо ціни та обсягів поставок.

Чому Путін став більш залежним від китайського лідера Сі Цзіньпіна

Як зазначає видання, Китай зажадав платити за ціною, близькою до російських внутрішніх цін, які сильно субсидуються, і зобов'язується купувати лише невелику частину від запланованої річної потужності газопроводу в 50 мільярдів кубометрів.

Жорстка позиція Пекіна щодо газопроводу "Сила Сибіру 2" підкреслює, що вторгнення Росії в Україну зробило диктатора Володимира Путіна все більш залежним від китайського лідера Сі Цзіньпіна в плані економічної підтримки, – пише видання. Поширити

За словами людей, угода щодо трубопроводу була одним з трьох головних прохань, з якими Путін звернувся до Сі Цзіньпіна під час їхньої зустрічі минулого місяця, поряд з розширенням діяльності китайських банків в Росії й тим, щоб Китай проігнорував мирну конференцію, яку організовує Україна цього місяця.

Акції російського "Газпрому" різко обвалилися

Доходи російської енергетичної компанії “Газпром”, значно скоротившись через втрату європейського ринку, продовжуватимуть падати принаймні до 2030 року.