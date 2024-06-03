Українська нація, яка читає, завжди перемагатиме зомбованих путінським телевізором — Буданов
Категорія
Україна
Дата публікації

Українська нація, яка читає, завжди перемагатиме зомбованих путінським телевізором — Буданов

Кирило Буданов
Буданов

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов впевнений, що українська нація, яка читає, зможе перемогти росіян, зомбованих телевізійною пропагандою та фейками. 

Головні тези:

  • Українська нація, яка читає, має потенціал перемогти російську пропаганду та фейки.
  • Книжковий фестиваль у Києві підтвердив активність та зацікавленість українців у читанні та культурі.
  • Сучасна українська книга є важливою складовою у формуванні суспільства та боротьбі за культурну незалежність.
  • Українська література продовжує надихати мільйони читачів в усьому світі, не зважаючи на війну та загрозу російської агресії.
  • Український фестиваль Книжковий Арсенал-2024 став важливою подією для культурного життя країни та підкреслив важливість читання книг у боротьбі за національну ідентичність.

Нація, яка читає книги, завжди перемагає ― Буданов

2 червня закінчився фестиваль Книжковий Арсенал-2024, який з великим успіхом пройшов у Києві. Кирило Буданов висловився з приводу цієї важливої події у житті справжніх українців.

Як і в усі часи, Росія не припиняє спроб знищити українську думку: вбивати наших письменників, атакувати видавництва та поліграфічні підприємства. Але українська книга все одно воскресає з попелу ракетних ударів, живе, розвивається і продовжує надихати мільйони читачів і читачок в усьому світі.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР

Цими вихідними у Києві відбувся 12-ий Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал, який зібрав тисячі людей, найкращих авторів і найпотужніші видавництва країни.

Попри війну і постійну небезпеку російських атак, черги охочих потрапити на книжковий фестиваль розтягнулися на сотні метрів. Українці вкотре демонструють, що нація, яка любить та читає книги, ― завжди перемагатиме ворога, який зомбований путінським телевізором, ― слушно зауважив Буданов.

Цього року через виконання військових завдань я не зміг відвідати “Арсенал” особисто. Але, на щастя, вдалося отримати кілька чудових книжок, представлених на фестивалі. Деякі ― навіть з автографами авторів.

Дякую всім українським літераторам за творчість, мудрість та за натхнення, яке допомагає нашій боротьбі! Сучасна українська книга ― ознака модернової української нації!

Книжковий Арсенал-2024 відвідали 35 тисяч людей

Закінчився XII Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал», його відвідали 35 тисяч осіб.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці фестивалю.

Відвідувачі стали учасниками понад 160 подій: у просторі Мистецького арсеналу відбулися дискусії, перфоманси, вистави, кінопокази концерти, публічні розмови, а також 10 виставкових проєктів і 4 книжкові колекції, які осмислюють непрості досвіди, що стаються з українками та українцями у війні.

Про непрості досвіди свідчив зокрема стенд видавництва Vivat.

Книжки, знищені російською ракетою у Харкові, збирали навколо себе людей і нагадували, що війна проти українців, культури й мови — досі триває.

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