Українська нація, яка читає, завжди перемагатиме зомбованих путінським телевізором — Буданов

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов впевнений, що українська нація, яка читає, зможе перемогти росіян, зомбованих телевізійною пропагандою та фейками.
Головні тези:
- Українська нація, яка читає, має потенціал перемогти російську пропаганду та фейки.
- Книжковий фестиваль у Києві підтвердив активність та зацікавленість українців у читанні та культурі.
- Сучасна українська книга є важливою складовою у формуванні суспільства та боротьбі за культурну незалежність.
- Українська література продовжує надихати мільйони читачів в усьому світі, не зважаючи на війну та загрозу російської агресії.
- Український фестиваль Книжковий Арсенал-2024 став важливою подією для культурного життя країни та підкреслив важливість читання книг у боротьбі за національну ідентичність.
Нація, яка читає книги, завжди перемагає ― Буданов
2 червня закінчився фестиваль Книжковий Арсенал-2024, який з великим успіхом пройшов у Києві. Кирило Буданов висловився з приводу цієї важливої події у житті справжніх українців.
Цими вихідними у Києві відбувся 12-ий Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал, який зібрав тисячі людей, найкращих авторів і найпотужніші видавництва країни.
Цього року через виконання військових завдань я не зміг відвідати “Арсенал” особисто. Але, на щастя, вдалося отримати кілька чудових книжок, представлених на фестивалі. Деякі ― навіть з автографами авторів.
Дякую всім українським літераторам за творчість, мудрість та за натхнення, яке допомагає нашій боротьбі! Сучасна українська книга ― ознака модернової української нації!
Книжковий Арсенал-2024 відвідали 35 тисяч людей
Закінчився XII Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал», його відвідали 35 тисяч осіб.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці фестивалю.
Про непрості досвіди свідчив зокрема стенд видавництва Vivat.
Книжки, знищені російською ракетою у Харкові, збирали навколо себе людей і нагадували, що війна проти українців, культури й мови — досі триває.
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