Читающая украинская нация всегда будет побеждать зомбированных путинским телевизором — Буданов
Категория
Украина
Дата публикации

Читающая украинская нация всегда будет побеждать зомбированных путинским телевизором — Буданов

Кирилл Буданов
Буданов
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Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов уверен, что читающая украинская нация сможет победить россиян, зомбированных телевизионной пропагандой и фейками.

Главные тезисы

  • Читающая украинская нация сможет победить российскую пропаганду и фейки
  • Современная украинская книга является важной составляющей в формировании общества и борьбе за культурную независимость
  • Украинская литература продолжает вдохновлять миллионы читателей по всему миру, несмотря на войну и угрозу российской агрессии
  • Украинский фестиваль Книжный Арсенал-2024 собрал тысячи украинцев и показал интерес к культуре и чтению
  • Любящая и читающая книги нация всегда побеждает врага, зомбированного путинским телевизором

Нация, читающая книги, всегда побеждает ― Буданов

2 июня закончился фестиваль Книжный Арсенал-2024, с большим успехом прошедший в Киеве. Кирилл Буданов высказался по поводу этого важного события в жизни настоящих украинцев.

Как и во все времена, Россия не прекращает попыток уничтожить украинскую мысль: убивать наших писателей, атаковать издательства и полиграфические предприятия. Но украинская книга все равно воскрешает из пепла ракетных ударов, живет, развивается и продолжает вдохновлять миллионы читателей и читательниц во всем мире.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР

В эти выходные в Киеве состоялся 12-й Международный фестиваль Книжный Арсенал, собравший тысячи людей, лучших авторов и мощные издательства страны.

Несмотря на войну и постоянную опасность российских атак, очереди желающих попасть на книжный фестиваль растянулись на сотни метров. Украинцы в очередной раз демонстрируют, что любящая и читающая книги нация ― всегда будет побеждать врага, зомбированного путинским телевизором, ― справедливо заметил Буданов.

В этом году из-за выполнения военных задач я не смог посетить "Арсенал" лично. Но, к счастью, удалось получить несколько замечательных книг, представленных на фестивале. Некоторые даже с автографами авторов.

Спасибо всем украинским литераторам за творчество, мудрость и вдохновение, которое помогает нашей борьбе! Современная украинская книга ― признак модерновой украинской нации!

Книжный Арсенал-2024 посетили 35 тысяч человек

Закончился XII Международный фестиваль "Книжный Арсенал", его посетили 35 тысяч человек.

Об этом сообщили на фейсбук-странице фестиваля.

Посетители стали участниками более 160 событий: в пространстве Художественного арсенала состоялись дискуссии, перфомансы, спектакли, кинопоказы, концерты, публичные разговоры, а также 10 выставочных проектов и 4 книжных коллекции, которые осмысливают непростые опыты, которые происходят с украинками и украинцами в войне.

О непростых опытах свидетельствовал, в частности, стенд издательства Vivat.

Книги, уничтоженные российской ракетой в Харькове, собирали вокруг себя людей и напоминали, что война против украинцев, культуры и языка продолжается.

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