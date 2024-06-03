Читающая украинская нация всегда будет побеждать зомбированных путинским телевизором — Буданов

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов уверен, что читающая украинская нация сможет победить россиян, зомбированных телевизионной пропагандой и фейками.
Главные тезисы
- Читающая украинская нация сможет победить российскую пропаганду и фейки
- Современная украинская книга является важной составляющей в формировании общества и борьбе за культурную независимость
- Украинская литература продолжает вдохновлять миллионы читателей по всему миру, несмотря на войну и угрозу российской агрессии
- Украинский фестиваль Книжный Арсенал-2024 собрал тысячи украинцев и показал интерес к культуре и чтению
- Любящая и читающая книги нация всегда побеждает врага, зомбированного путинским телевизором
Нация, читающая книги, всегда побеждает ― Буданов
2 июня закончился фестиваль Книжный Арсенал-2024, с большим успехом прошедший в Киеве. Кирилл Буданов высказался по поводу этого важного события в жизни настоящих украинцев.
В эти выходные в Киеве состоялся 12-й Международный фестиваль Книжный Арсенал, собравший тысячи людей, лучших авторов и мощные издательства страны.
В этом году из-за выполнения военных задач я не смог посетить "Арсенал" лично. Но, к счастью, удалось получить несколько замечательных книг, представленных на фестивале. Некоторые даже с автографами авторов.
Спасибо всем украинским литераторам за творчество, мудрость и вдохновение, которое помогает нашей борьбе! Современная украинская книга ― признак модерновой украинской нации!
Книжный Арсенал-2024 посетили 35 тысяч человек
Закончился XII Международный фестиваль "Книжный Арсенал", его посетили 35 тысяч человек.
Об этом сообщили на фейсбук-странице фестиваля.
О непростых опытах свидетельствовал, в частности, стенд издательства Vivat.
Книги, уничтоженные российской ракетой в Харькове, собирали вокруг себя людей и напоминали, что война против украинцев, культуры и языка продолжается.
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