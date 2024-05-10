Книжный Арсенал 2024. Известная программа международного культурного фестиваля
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Книжный Арсенал 2024. Известная программа международного культурного фестиваля

Книжный Арсенал 2024
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ХII Международный фестиваль «Книжный Арсенал» анонсирует Программу — в нее вошло около 160 отборных событий, которые будут проходить в здании Старого Арсенала.

Какая программа фестиваля "Книжный Арсенал" 2024

События программы Книжного Арсенала станут местом встречи единомышленников: авторов, читателей, издателей, художников всех, кто работает с книгой.

Книжный арсенал начнется в четверг, 30 мая. В первый фестивальный день состоится 14 событий — дискуссии, презентации, поэтические чтения, арттерапевтический воркшоп и киноперформанс. Фестиваль в этот день будет работать с 17:00 до 21:00 (вход на территорию будет доступен с 16:00).

Официальное открытие ХII Международного фестиваля «Книжный Арсенал» состоится 30 мая в 17:00. Продолжит программу в этот день дискуссия «Граница внутри нас» в рамках фокус-темы «Жизнь на грани».

Книжный Арсенал 2024

Чтобы понять Украину, нужно быть на фронте, ездить на фронт, помогать фронту. Чтобы понять Европу, нужно понять Украину. Это и есть предел, являющийся центром. Пусть даже это кровоточащий центр. Давайте прислушаемся к этому пределу. Там не конец жизни. Там его начало. Сегодня нам кажется, что до предела — восемь часов машиной. Но этот предел проходит внутри нас. На самом деле, она всегда проходит внутри нас, — сказали кураторы Татьяна Огаркова и Владимир Ермоленко

Профессиональная программа Книжного Арсенала, курируемая Оксана Карпьюк, в этом году также усиливает международную составляющую Фестиваля и начинает The Book Arsenal Fellowship Program в рамках которой Книжный Арсенал посещают иностранные издатели и литературные агенты, заинтересованные в украинском книгоиздании:

Кроме свидетельства факта развития индустрии, нам также выпадает очень интересная задача — исследовать и рефлексировать вокруг процессов в книжной отрасли, а также искать векторы развития и выхода за пределы, которые нам пока не удалось преодолеть.

Специальную программу "ГОРОДЫ НА ГРАНИЦЕ" представит «Пятый Харьков» в сотрудничестве с Харьковским Литературным Музеем. Куратор программы — Евгений Стасиневич.

А специальную программу «ПРОДОЛЖЕНИЕ ГОЛОСА» представит Украинский ПЕН

Кто представит "Книжный арсенал"

Визуальная составляющая XII Книжного Арсенала будет представлена 10 выставочными проектами:

  • Жизнь на грани

  • ДЕФИЛЯДА

  • Надеваю пиксель. Истории избравших борьбу

  • В память о нас

  • ПРОСТЫЕ ВЕЩИ. Марина Талютто

  • СОБСТВЕННЫЕ НАЗВАНИЯ. VOX POPULI

  • Наивы украинские сады. Сергей Полежака

  • Оболонья

  • Диалоги

  • Пеликан. Персональная выставка Жени Олейник (выставка в Малой Галерее Художественного арсенала)

В рамках XII Книжного Арсенала можно будет познакомиться с четырьмя книжными коллекциями:

  • Коллекция изданий-победителей конкурса «Лучший книжный дизайн — 2023»

  • Коллекция украинских визуальных изданий Talking Pictures — 2024

  • Коллекция Showcasing over 100 Award Winning German Photobooks

  • Коллекция «Книги из Франции — 2024: книги для детей и подростков, комиксы и графические романы».

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