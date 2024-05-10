Книжный Арсенал 2024. Известная программа международного культурного фестиваля

ХII Международный фестиваль «Книжный Арсенал» анонсирует Программу — в нее вошло около 160 отборных событий, которые будут проходить в здании Старого Арсенала.
Какая программа фестиваля "Книжный Арсенал" 2024
События программы Книжного Арсенала станут местом встречи единомышленников: авторов, читателей, издателей, художников всех, кто работает с книгой.
Книжный арсенал начнется в четверг, 30 мая. В первый фестивальный день состоится 14 событий — дискуссии, презентации, поэтические чтения, арттерапевтический воркшоп и киноперформанс. Фестиваль в этот день будет работать с 17:00 до 21:00 (вход на территорию будет доступен с 16:00).
Официальное открытие ХII Международного фестиваля «Книжный Арсенал» состоится 30 мая в 17:00. Продолжит программу в этот день дискуссия «Граница внутри нас» в рамках фокус-темы «Жизнь на грани».
Профессиональная программа Книжного Арсенала, курируемая Оксана Карпьюк, в этом году также усиливает международную составляющую Фестиваля и начинает The Book Arsenal Fellowship Program в рамках которой Книжный Арсенал посещают иностранные издатели и литературные агенты, заинтересованные в украинском книгоиздании:
Специальную программу "ГОРОДЫ НА ГРАНИЦЕ" представит «Пятый Харьков» в сотрудничестве с Харьковским Литературным Музеем. Куратор программы — Евгений Стасиневич.
А специальную программу «ПРОДОЛЖЕНИЕ ГОЛОСА» представит Украинский ПЕН
Кто представит "Книжный арсенал"
Визуальная составляющая XII Книжного Арсенала будет представлена 10 выставочными проектами:
Жизнь на грани
ДЕФИЛЯДА
Надеваю пиксель. Истории избравших борьбу
В память о нас
ПРОСТЫЕ ВЕЩИ. Марина Талютто
СОБСТВЕННЫЕ НАЗВАНИЯ. VOX POPULI
Наивы украинские сады. Сергей Полежака
Оболонья
Диалоги
Пеликан. Персональная выставка Жени Олейник (выставка в Малой Галерее Художественного арсенала)
В рамках XII Книжного Арсенала можно будет познакомиться с четырьмя книжными коллекциями:
Коллекция изданий-победителей конкурса «Лучший книжный дизайн — 2023»
Коллекция украинских визуальных изданий Talking Pictures — 2024
Коллекция Showcasing over 100 Award Winning German Photobooks
Коллекция «Книги из Франции — 2024: книги для детей и подростков, комиксы и графические романы».
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