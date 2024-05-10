Книжковий Арсенал 2024. Відома програма міжнародного культурного фестивалю

ХIІ Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» анонсує Програму — до неї увійшло близько 160 добірних подій, які відбуватимуться в будівлі Старого Арсеналу.
Яка програма фестивалю “Книжковий Арсенал” 2024
Події програми Книжкового Арсеналу стануть місцем зустрічі однодумців: авторів, читачів, видавців, митців — усіх, хто працює з книгою.
Книжковий Арсенал розпочнеться у четвер, 30 травня. У перший фестивальний день відбудеться 14 подій — дискусії, презентації, поетичні читання, арттерапевтичний воркшоп та кіноперформанс. Фестиваль у цей день працюватиме з 17:00 до 21:00 (вхід на територію буде доступний з 16:00).
Офіційне відкриття ХIІ Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» відбудеться 30 травня о 17:00. Продовжить програму в цей день дискусія «Межа всередині нас» у межах фокус-теми «Життя на межі».
Професійна програма Книжкового Арсеналу, яку курує Оксана Карп’юк, цьогоріч також підсилює міжнародну складову Фестивалю та започатковує The Book Arsenal Fellowship Program в межах якої Книжковий Арсенал відвідують іноземні видавці та літературні агенти, зацікавлені в українському книговиданні:
Спеціальну програму “МІСТА НА МЕЖІ” представить «П’ятий Харків» у співпраці з Харківським Літературним Музеєм. Куратор програми — Євгеній Стасіневич.
А спеціальну програму «ТРИВАННЯ ГОЛОСУ» представить Український ПЕН
Хто представить “Книжковий арсенал”
Візуальна складова XIІ Книжкового Арсеналу буде представлена 10 виставковими проєктами:
Життя на межі
ДЕФІЛЯДА
Вдягаю піксель. Історії тих, хто обрав боротьбу
На згадку про нас
ПРОСТІ РЕЧІ. Марина Талютто
ВЛАСНІ НАЗВИ. VOX POPULI
Naïve Ukrainian Gardens. Сергій Полежака
Оболонья
Діалоги
Пелікан. Персональна виставка Жені Олійник (виставка в Малій Галереї Мистецького арсеналу)
У межах ХІІ Книжкового Арсеналу можна буде познайомитися з чотирма книжковими колекціями:
Колекція видань-переможців конкурсу «Найкращий книжковий дизайн — 2023»
Колекція українських візуальних видань Talking Pictures — 2024
Колекція Showcasing over 100 Award Winning German Photobooks
Колекція «Книжки з Франції — 2024: книжки для дітей та підлітків, комікси та графічні романи».
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