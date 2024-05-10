Книжковий Арсенал 2024. Відома програма міжнародного культурного фестивалю

ХIІ Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» анонсує Програму — до неї увійшло близько 160 добірних подій, які відбуватимуться в будівлі Старого Арсеналу.

Яка програма фестивалю “Книжковий Арсенал” 2024

Події програми Книжкового Арсеналу стануть місцем зустрічі однодумців: авторів, читачів, видавців, митців — усіх, хто працює з книгою.

Книжковий Арсенал розпочнеться у четвер, 30 травня. У перший фестивальний день відбудеться 14 подій — дискусії, презентації, поетичні читання, арттерапевтичний воркшоп та кіноперформанс. Фестиваль у цей день працюватиме з 17:00 до 21:00 (вхід на територію буде доступний з 16:00).

Офіційне відкриття ХIІ Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» відбудеться 30 травня о 17:00. Продовжить програму в цей день дискусія «Межа всередині нас» у межах фокус-теми «Життя на межі».

Книжковий Арсенал 2024

Щоби зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаймося до цієї межі. Там не кінець життя. Там його початок. Сьогодні нам здається, що до межі — вісім годин автівкою. Але ця межа проходить всередині нас. Насправді вона завжди проходить всередині нас, — сказали куратори Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленк Поширити

Професійна програма Книжкового Арсеналу, яку курує Оксана Карп’юк, цьогоріч також підсилює міжнародну складову Фестивалю та започатковує The Book Arsenal Fellowship Program в межах якої Книжковий Арсенал відвідують іноземні видавці та літературні агенти, зацікавлені в українському книговиданні:

Крім свідчення факту розвитку індустрії, нам також випадає надзвичайно цікаве завдання — досліджувати та рефлексувати навколо процесів у книжковій галузі, а також шукати вектори розвитку та виходу за межі, які нам поки що не вдалося подолати.

Спеціальну програму “МІСТА НА МЕЖІ” представить «П’ятий Харків» у співпраці з Харківським Літературним Музеєм. Куратор програми — Євгеній Стасіневич.

А спеціальну програму «ТРИВАННЯ ГОЛОСУ» представить Український ПЕН

Хто представить “Книжковий арсенал”

Візуальна складова XIІ Книжкового Арсеналу буде представлена 10 виставковими проєктами:

Життя на межі

ДЕФІЛЯДА

Вдягаю піксель. Історії тих, хто обрав боротьбу

На згадку про нас

ПРОСТІ РЕЧІ. Марина Талютто

ВЛАСНІ НАЗВИ. VOX POPULI

Naïve Ukrainian Gardens. Сергій Полежака

Оболонья

Діалоги

Пелікан. Персональна виставка Жені Олійник (виставка в Малій Галереї Мистецького арсеналу)

У межах ХІІ Книжкового Арсеналу можна буде познайомитися з чотирма книжковими колекціями: