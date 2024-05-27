В мае СБУ сообщила об обнаружении сети агентов ФСБ, которые готовили покушения на украинских чиновников, в частности, руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

Что известно о срыве покушения агентов ФСБ на Буданова

По информации журналистов издания, главу ГУР хотели убить во время скоординированной атаки по Украине ракетами и БПЛА преступной армии РФ.

Отмечается, что сотрудники СБУ в течение нескольких месяцев вели наблюдение за организаторами покушения.

Ими оказались два полковника Управления государственной охраны.

Подчеркивается, что наблюдение также велось за лицом, подозреваемым в работе на ФСБ.

В СБУ знали, что эти трое планируют покушение на Буданова, а также ведут наблюдение за главой Службы безопасности Василием Малюком и президентом Владимиром Зеленским.

По словам одного из офицеров украинских спецслужб в комментарии журналистам издания, в рамках подготовки к покушению организаторы привезли в Киев реактивные гранатометы, противопехотную мину МОН-90 и дроны-камикадзе.

По информации источников, первым подозреваемым оказался полковник Андрей Гук, обвиняемый в работе на ФСБ с 2014 года.

По информации следствия, якобы завербовал второго фигуранта полковника Александра Деркача, а также координировал реализацию группой приказов ФСБ.

Журналисты издания отмечают, что разговоры между убийцей и его кураторами были перехвачены СБУ с помощью мощных технологий слежения.

Глава СБУ Василий Малюк срочно сообщил об этом руководителю ГУР Кириллу Буданову.

Что известно об аресте организаторов покушения

Убийцу задержала группа вооруженного реагирования, а СБУ подготовила скорую операцию по задержанию его вероятных соучастников.

Нашей целью было совершить одновременный арест, чтобы они не могли сообщить друг другу, чтобы они не сбежали, — объясняет журналистам офицер украинских спецслужб. Поделиться

Отмечается, что один из подозреваемых полковников в момент ареста находился в собственной квартире в Киеве. Другой — находился у друзей в Сумской области.

Оба имели при себе оружие.

Чтобы избежать опасной перестрелки, СБУ выманила их, организовав неожиданный вызов на работу.

Спецназ быстрого реагирования в костюмах обычной патрульной полиции разместился на блокпостах по указанному маршруту.

Впереди автомобиля каждого подозреваемого сотрудники СБУ устроили шоу, тщательно обыскав каждый гражданский автомобиль.

Первый мужчина был задержан сравнительно легко.

Второй не припарковался и показал служебное удостоверение через окно. Однако полицейский сделал вид, что не разглядел документ и подошел ближе к машине, чтобы открыть дверь и задержать мужчину.

Подозреваемый пытался скрыться, однако его задержали.

По словам сотрудника контрразведки СБУ, по результатам обысков в помещениях подозреваемых нашли взрывчатку и компоненты дрона, спрятанные в запасных шинах и куче дров, а также тайник с секретным телефоном.

Оба мужчины признались в содеянном во время допроса.

В телефоне были записи, идентифицирующие транспортные средства и маршруты, по которым передвигались Зеленский и Малыш, возможно, в ожидании подобного удара, а также сообщения об их передвижении.

По словам офицера СБУ, на допросе полковники также издали новую информацию о более ранней попытке России взять Зеленского в заложники в самом начале войны.

В феврале 2022 агент номер один получил задачу выявить других офицеров государственной охраны, лояльных к России, и убить тех, кто лоялен к Украине, чтобы взять президента в заложники. Они должны были заставить Зеленского сделать видеообращение с капитуляцией и сказать, что нет причин воевать или его убьют, рассказал один из организаторов покушения. Поделиться

В первые дни вторжения первый полковник зашел так далеко, что собрал других телохранителей президента и предложил им сложить оружие, когда придут россияне.

Однако его коллеги по охране восприняли такое предложение как эмоциональную реакцию на вторжение и проигнорировали их.

Поскольку он был старше звания, они не стали ему возражать. После его ареста, когда поняли, что он действовал по приказу ФСБ, они были в шоке.

Семья Гука, бежавшая в Европу и имеющая решительные проукраинские взгляды, была опустошена его арестом. "Он врал им всем. Его жена думала, что ее муж защищает свою страну, его дети думали, что их отец — украинский герой", — добавил офицер. Однако он родился в России, что может объяснить его вероятную измену. На видеозаписи допросов, опубликованной СБУ, он рассказал, что получал от ФСБ России 3 тыс. долларов в месяц, а также дополнительно 1 тыс. долларов на поездки для выполнения их приказов. Как утверждается, большая часть этой суммы выплачивалась ему и его семье во время визитов в Европу, говорится в материале издания. Поделиться

Авторы со ссылкой на СБУ подчеркивают, что второй офицер — Деркач — участвовал просто ради денег и надеялся, что старший по званию Гук поможет его карьерным перспективам.