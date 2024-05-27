У травні СБУ повідомила про виявлення мережі агентів ФСБ, які готували замахи на українських високопосадовців, зокрема, керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

Що відомо про зриву замаху агентів ФСБ на Буданова

За інформацією журналістів видання, очільника ГУР хотіли вбити під час скоординованої атаки по Україні ракетами та БпЛА злочинної армії РФ.

Зазначається, що співробітники СБУ упродовж кількох місяців вели спостереження за організаторами замаху.

Ними виявились два полковники Управління державної охорони.

Підкреслюється, що спостереження також велось за особою, яка підозрювалась у роботі на ФСБ.

В СБУ знали, що ці троє планують замах на Буданова, а також ведуть спостереження за очільником Служби безпеки Василем Малюком та президентом Володимиром Зеленським.

За словами одного з офіцерів українських спецслужб у коментарі журналістам видання, у рамках підготовки до замаху організатори привезли до Києва реактивні гранатомети, протипіхотну міну МОН-90 та дрони-камікадзе.

За інформацією джерел, першим підозрюваним виявився полковник Андрій Гук, який звинувачується у роботі на ФСБ з 2014 року.

За інформацією слідства, від нібито завербував другого фігуранта полковника Олександра Деркача, а також координував реалізацію групою наказів ФСБ.

Журналісти видання зазначають, що розмови між вбивцею та його кураторами були перехоплені СБУ за допомогою потужних технологій стеження.

Глава СБУ Василь Малюк терміново повідомив про це керівнику ГУР Кирилу Буданову.

Що відомо про арешт організаторів замаху

Вбивцю затримала група озброєного реагування, а СБУ підготувала швидку операцію із затримання його ймовірних співучасників.

Нашою метою було здійснити одночасний арешт, щоб вони не могли повідомити один одного, щоб вони не втекли, — пояснює журналістам офіцер українських спецслужб. Поширити

Зазначається, що один з підозрюваних полковників на момент арешту перебував у власній квартирі в Києві. Інший — знаходився у друзів у Сумській області.

Обидва мали при собі зброю.

Щоб уникнути небезпечної перестрілки, СБУ виманила їх, організувавши несподіваний виклик на роботу.

Спецназ швидкого реагування в костюмах звичайної патрульної поліції розмістився на блокпостах на вказаному маршруті.

Попереду автомобіля кожного підозрюваного співробітники СБУ влаштували шоу, ретельно обшукавши кожне цивільне авто.

Першого чоловіка затримали порівняно легко.

Другий не припаркувався та показав службове посвідчення через вікно. Однак поліцейський зробив ивгляд, що не розгледів документ і підійшов ближче до машини, щоб відкрити двері і затримати чоловіка.

Підозрюваний намагався втекти, однак його затримали.

За словами співробітника контррозвідки СБУ, за результатами обшуків у помешканнях підозрюваних знайшли вибухівку і компоненти дрона, заховані в запасних шинах і купі дров, а також схованку з секретним телефоном.

Обидва чоловіки зізналися у скоєному під час допиту.

У телефоні були записи, що ідентифікують транспортні засоби та маршрути, якими пересувалися Зеленський і Малюк, можливо, в очікуванні подібного удару, а також повідомлення про їхнє пересування.

За словами офіцера СБУ, на допиті полковники також видали нову інформацію про більш ранню спробу Росії взяти Зеленського в заручники на самому початку війни.

У лютому 2022 року агент номер один отримав завдання виявити інших офіцерів державної охорони, лояльних до Росії, і вбити тих, хто лояльний до України, щоб взяти президента в заручники. Вони повинні були змусити Зеленського зробити відеозвернення з капітуляцією і сказати, що немає причин воювати — або його вб'ють, — розповів один з організаторів замаху. Поширити

У перші дні вторгнення перший полковник зайшов так далеко, що зібрав інших охоронців президента і запропонував їм скласти зброю, коли прийдуть росіяни.

Однак тоді його колеги з охорони сприйняли таку пропозицію як емоційну реакцію на вторгнення та проігнорували їх.

Оскільки він був старшим за званням, вони не стали йому заперечувати. Після його арешту, коли зрозуміли, що він діяв за наказом ФСБ, вони були шоковані.

Сім'я Гука, яка втекла до Європи і має рішучі проукраїнські погляди, була спустошена його арештом. "Він брехав їм усім. Його дружина думала, що її чоловік захищає свою країну, його діти думали, що їхній батько — український герой", — додав офіцер. Однак він народився в Росії, що може пояснити його ймовірну зраду. На відеозаписі допитів, опублікованому СБУ, він розповів, що отримував від ФСБ Росії 3 тис доларів на місяць, а також додатково 1 тис доларів на поїздки для виконання їхніх наказів. Як стверджується, більша частина цієї суми виплачувалася йому і його сім'ї під час візитів до Європи, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Автори з посилання на СБУ підкреслюють, що другий офіцер — Деркач — брав участь просто заради грошей і сподівався, що старший за званням Гук допоможе його кар'єрним перспективам.