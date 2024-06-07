Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил, что Украина должна получить разрешение наносить удары по территории РФ западным оружием без каких-либо ограничений.
Главные тезисы
- НАТО поддерживает снятие ограничений для Украины на использование западного оружия против России.
- Поставки западного оружия помогают стабилизировать ситуацию на фронте в Украине, но российская армия сохраняет преимущество.
- Эксперты отмечают, что оккупационная армия РФ оставляет значительное преимущество в живой силе и огневой мощи.
- Стратегия открытия нового фронта севернее Харькова направлена на растяжение сил Украины и ослабление обороны на Донбассе.
- Продолжение наступления российских войск на Украину ожидается, но возможна нехватка танков и бронетехники со стороны РФ.
Бауэр призывает разрешить Украине без ограничений бить по РФ западным оружием
Он отметил, что предоставление Украине большего количества западного дальнобойного оружия усложнило оккупационную армию РФ тыловое обеспечение собственных подразделений на фронте.
Он также обратил внимание на то, что Запад должен не допустить шантажа со стороны российского диктатора Владимира Путина.
Как новые поставки западного оружия повлияли на ситуацию на фронте в Украине
В материале издания The New York Times со ссылкой на украинских военных говорится, что боеприпасы и вооружение из объявленных США пакетов помощи Украине хватает ВСУ только для стабилизации ситуации на фронте.
Аналитики признают, что прибытие военной помощи от США облегчило Украину защиту своих позиций, однако пока не имело решающего эффекта.
По словам старшего научного сотрудника Евразийской программы Института исследований внешней политики Роба Ли, оккупационная армия РФ сохраняет значительное преимущество в живой силе и огневой мощи.
По его мнению, большую часть этого года наступление российских окупантов в Украине будет продолжаться.
По словам командующего на северо-востоке Украины, лейтенанта Дениса Ярославского, украинские артиллеристы могут чаще открывать огонь по российским оккупантам.
В частности, по его словам, до прошлой недели у украинских сил было достаточно боеприпасов, чтобы удержать войска РФ на их нынешней позиции в Харьковской области.
По мнению украинских и западных военных аналитиков, стратегия России по открытию нового фронта севернее Харькова была направлена на растяжение ограниченных сил Украины и ослабление обороны на Донбассе.
Роб Ли уверен, что российские войска "не извлекли выгоды из харьковского наступления, хотя им удалось заставить Украину перебросить ряд сил из Донбасса".
Судя по спутниковым картам, ареной самых интенсивных боев за последние недели стал юг Донбасса.
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