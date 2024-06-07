Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил, что Украина должна получить разрешение наносить удары по территории РФ западным оружием без каких-либо ограничений.

Бауэр призывает разрешить Украине без ограничений бить по РФ западным оружием

Право вооруженных конфликтов не содержит никаких ограничений по дальности. Поэтому с военной точки зрения, опять же, если цель расположена в глубине России, то нужно нанести удар по этой цели. К примеру, самолеты, которые взлетают с аэродрома в глубине России, - подчеркнул глава военного комитета НАТО. Поделиться

Он отметил, что предоставление Украине большего количества западного дальнобойного оружия усложнило оккупационную армию РФ тыловое обеспечение собственных подразделений на фронте.

И если вы оттесните россиян вглубь России, это усложнит для них борьбу, – подчеркнул Бауэр. Поделиться

Он также обратил внимание на то, что Запад должен не допустить шантажа со стороны российского диктатора Владимира Путина.

Поэтому мы должны быть осторожными, чтобы не переходить снова и снова к этой идее, что все красная линия, все эскалация. Путин врал практически обо всем, - подчеркнул глава военного комитета НАТО. Поделиться

Как новые поставки западного оружия повлияли на ситуацию на фронте в Украине

В материале издания The New York Times со ссылкой на украинских военных говорится, что боеприпасы и вооружение из объявленных США пакетов помощи Украине хватает ВСУ только для стабилизации ситуации на фронте.

Аналитики признают, что прибытие военной помощи от США облегчило Украину защиту своих позиций, однако пока не имело решающего эффекта.

По словам старшего научного сотрудника Евразийской программы Института исследований внешней политики Роба Ли, оккупационная армия РФ сохраняет значительное преимущество в живой силе и огневой мощи.

По его мнению, большую часть этого года наступление российских окупантов в Украине будет продолжаться.

Но в какой-то момент страна может столкнуться с нехваткой танков и бронетехники, – предупредил аналитик. Поделиться

По словам командующего на северо-востоке Украины, лейтенанта Дениса Ярославского, украинские артиллеристы могут чаще открывать огонь по российским оккупантам.

В частности, по его словам, до прошлой недели у украинских сил было достаточно боеприпасов, чтобы удержать войска РФ на их нынешней позиции в Харьковской области.

Наша артиллерия поражает скопление российских войск... Раньше наши артиллерийские батареи были очень осторожны с количеством снарядов, которые они могли использовать, – объясняет Ярославский. Поделиться

По мнению украинских и западных военных аналитиков, стратегия России по открытию нового фронта севернее Харькова была направлена на растяжение ограниченных сил Украины и ослабление обороны на Донбассе.

Роб Ли уверен, что российские войска "не извлекли выгоды из харьковского наступления, хотя им удалось заставить Украину перебросить ряд сил из Донбасса".

Судя по спутниковым картам, ареной самых интенсивных боев за последние недели стал юг Донбасса.