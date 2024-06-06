Россия шантажирует НАТО будущими военными учениями в Карибском бассейне

В США ожидают, что Россия начнет воздушные и военно-морские учения в Карибском бассейне в ближайшие недели.
Главные тезисы
- Военные учения России в Карибском бассейне стали причиной напряжения в отношениях с НАТО и США.
- НАТО готовится к военным учениям в Балтийском регионе в ответ на возможное пересмотрение границ Россией.
- Учения будут проводиться в рамках усиления оборонной способности североатлантического союза в регионе.
- Российские военные маневры в Карибском бассейне не рассматриваются как прямая угроза для США.
- Ожидается, что учения продлятся весь летний период и завершатся осенними всемирными военно-морскими учениями.
В США считают военные учения РФ ответом НАТО
Учения с участием российских военных кораблей и дальних бомбардировщиков станут первыми одновременными воздушными и военно-морскими маневрами, проводимыми Россией в Карибском бассейне с 2019 года. Об этом заявил неназванный американский чиновник.
США интерпретируют их как ответ на американскую поддержку Украины и активизацию учений США с союзниками по НАТО.
Однако, по словам чиновника, учения были запланированы уже давно, и маловероятно, что они являются ответом на недавнее частичное снятие президентом США Джо Байденом запрета на использование Украиной предоставленного Вашингтоном оружия против целей на территории России.
Собеседник издания заявил, что российские учения не рассматриваются как прямая угроза для США.
Ожидается, что российские корабли предпримут меры на Кубу и, возможно, в Венесуэлу, а учения будут продолжаться в течение лета и завершатся всемирными военно-морскими учениями осенью.
НАТО готовится к военным учениям у границ РФ
В последние месяцы и недели Россия дает различные комментарии о возможном пересмотре границ в Балтийском регионе.
Учения начнутся уже 5 июня из Клайпедского порта – именно здесь командиры кораблей получат задание. Операции будут проходить по всему Балтийскому морю. Швеция впервые как член Альянса примет участие в учениях.
Литовские ВМС привлекут к учениям два судна: тральщик и сторожевой корабль. Они будут соответственно работать в разных группах, руководствуясь указаниями высшего командования.
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