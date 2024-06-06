Россия шантажирует НАТО будущими военными учениями в Карибском бассейне

В США ожидают, что Россия начнет воздушные и военно-морские учения в Карибском бассейне в ближайшие недели.

В США считают военные учения РФ ответом НАТО

Учения с участием российских военных кораблей и дальних бомбардировщиков станут первыми одновременными воздушными и военно-морскими маневрами, проводимыми Россией в Карибском бассейне с 2019 года. Об этом заявил неназванный американский чиновник.

США интерпретируют их как ответ на американскую поддержку Украины и активизацию учений США с союзниками по НАТО.

Однако, по словам чиновника, учения были запланированы уже давно, и маловероятно, что они являются ответом на недавнее частичное снятие президентом США Джо Байденом запрета на использование Украиной предоставленного Вашингтоном оружия против целей на территории России.

Собеседник издания заявил, что российские учения не рассматриваются как прямая угроза для США.

Ожидается, что российские корабли предпримут меры на Кубу и, возможно, в Венесуэлу, а учения будут продолжаться в течение лета и завершатся всемирными военно-морскими учениями осенью.

НАТО готовится к военным учениям у границ РФ

В последние месяцы и недели Россия дает различные комментарии о возможном пересмотре границ в Балтийском регионе.

Россия в последние месяцы и недели делает различные заявления о возможном пересмотре границ в Балтийском регионе, есть признаки увеличения рисков для подводной инфраструктуры, и все эти вопросы и угрозы отражены в нынешних учениях НАТО, - сказал начальник военно-морских операций Гедрюс Пременецкас. Поделиться

Учения начнутся уже 5 июня из Клайпедского порта – именно здесь командиры кораблей получат задание. Операции будут проходить по всему Балтийскому морю. Швеция впервые как член Альянса примет участие в учениях.