В Киеве и области пройдут военные учения — что важно знать
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве и области пройдут военные учения — что важно знать

ВСУ
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С 5 по 13 июня в пределах Киева и области проведут военные учения — к ним будут привлечены защитники столицы, а также тяжелая техника.

Главные тезисы

  • Цель учений - отработка боевых и специальных задач оборонной операции.
  • Местным жителям рекомендуется сохранять спокойствие, а съемка и распространение видео- и фотоматериалов запрещены.
  • На фронте ситуация напряженная, общее количество боевых столкновений в зоне конфликта увеличилось.
  • Силы обороны успешно отражают штурмовые действия оккупантов на различных направлениях, продолжая бороться за безопасность региона.

Что известно о военных учениях в Киевской области

Первые подробности раскрыл командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По его словам, во время учений состоятся практические действия по привлечению личного состава, военной техники и вооружения всех наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений.

Целью учений является отработка боевых и специальных задач оборонной операции в условиях активного применения противником всего спектра наступательного вооружения и действий вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Александр Павлюк

Александр Павлюк

командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант

Кроме того, Александр Павлюк попросил местных жителей сохранять спокойствие, а также напомнил, что снимать и публиковать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники — запрещено.

Фото: скриншот

Ситуация на фронте по состоянию на вечер 4 июня

Генштаб ВСУ сообщает, что общее количество боевых столкновений выросло до 64.

Россия не прекращает атаки на Харьковскую область. Так, по Волчанску российские захватчики нанесли три авиационных удара с применением семи КАБов, а Ветеринарное атаковали вертолетами МИ-8.

Кроме того, указано, что на Покровском направлении украинским воинам удалось отразить уже 16 штурмовых действий оккупантов. Еще 17 боев продолжаются.

На Купянском направлении российские оккупанты несколько активизировались и применяют авиацию. Восемь штурмовых действий врага наши защитники отбили. Еще продолжаются три боестолкновения вблизи Стельмаховки и Берестового. Силы обороны дают достойный отпор противнику, — сообщает Генштаб.

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