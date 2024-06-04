С 5 по 13 июня в пределах Киева и области проведут военные учения — к ним будут привлечены защитники столицы, а также тяжелая техника.
Главные тезисы
- Цель учений - отработка боевых и специальных задач оборонной операции.
- Местным жителям рекомендуется сохранять спокойствие, а съемка и распространение видео- и фотоматериалов запрещены.
- На фронте ситуация напряженная, общее количество боевых столкновений в зоне конфликта увеличилось.
- Силы обороны успешно отражают штурмовые действия оккупантов на различных направлениях, продолжая бороться за безопасность региона.
Что известно о военных учениях в Киевской области
Первые подробности раскрыл командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.
По его словам, во время учений состоятся практические действия по привлечению личного состава, военной техники и вооружения всех наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений.
Кроме того, Александр Павлюк попросил местных жителей сохранять спокойствие, а также напомнил, что снимать и публиковать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники — запрещено.
Ситуация на фронте по состоянию на вечер 4 июня
Генштаб ВСУ сообщает, что общее количество боевых столкновений выросло до 64.
Россия не прекращает атаки на Харьковскую область. Так, по Волчанску российские захватчики нанесли три авиационных удара с применением семи КАБов, а Ветеринарное атаковали вертолетами МИ-8.
Кроме того, указано, что на Покровском направлении украинским воинам удалось отразить уже 16 штурмовых действий оккупантов. Еще 17 боев продолжаются.
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