ВСУ возвращают утраченные позиции в Харьковской области — эксперты

Российские войска продолжают наступательные действия в Харьковской области. Силы обороны Украины отражают атаки и возвращают позиции, но успех есть и у врага.
Главные тезисы
- ВСУ отбивают атаки и возвращают позиции в Харьковской области, в частности в Волчанске.
- Украинские военные заставляют подразделения оккупационной армии отходить к восстановлению на российскую территорию.
- Решение США использовать американское оружие против РФ помогает украинским войскам контролировать ситуацию на фронте.
- Заместитель командира батальона подчеркивает важность борьбы с российскими объектами военного довольствия на территории РФ.
- Украинские ВСУ готовы к борьбе за каждый квадратный метр своей земли и отстаиванию национальных интересов.
Что известно об успехе ВСУ в Волчанске
Силы обороны Украины вернули позиции в Волчанске к северо-востоку от Харькова. Геолокированные кадры, опубликованные 2 июня, показывают, что украинские силы вернули позиции вдоль улицы Духовной в центре Волчанска.
Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 3 июня, показывают, как российские и украинские силы ведут рукопашный бой вдоль улицы Духовной, что позволяет предположить, что Силы обороны Украины контратакуют, чтобы вернуть контроль над позициями.
В то же время враг сделал подтвержденное наступление к северу от Харькова по направлению к Липцам. На геолокированных кадрах, опубликованных 31 мая, видно, что российские войска продвинулись к зданиям вдоль улицы Студенческой на северо-западе Глубокого (к северу от Липцев). Вечером 2 июня и днем 3 июня украинский Генштаб сообщил о боях под Липцами.
Ключевая цель РФ остается неизменной — оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову в пределах досягаемости ствольной артиллерии.
ВСУ приближают наступление армии РФ на Харьковщине к полному провалу
По словам заместителя командира батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й ОШБ Олеся Маляревича, украинские военные отражают попытки российских окупантов продвинуться в Волчанске и в сторону Липцев на Харьковщине.
По его словам, в этих направлениях враг сосредоточил большое количество живой силы и военной техники.
Однако военный отметил, что успешные действия украинских военных вынуждают подразделения оккупационной армии отходить на российскую территорию для восстановления.
По мнению заместителя комбата 92-й ОШБр, решение США бить американским оружием по территории России очень важно, ведь теперь можно работать HIMARS по целям в РФ.
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