ВСУ возвращают утраченные позиции в Харьковской области — эксперты
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ возвращают утраченные позиции в Харьковской области — эксперты

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Источник:  ISW

Российские войска продолжают наступательные действия в Харьковской области. Силы обороны Украины отражают атаки и возвращают позиции, но успех есть и у врага.

Главные тезисы

  • ВСУ отбивают атаки и возвращают позиции в Харьковской области, в частности в Волчанске.
  • Украинские военные заставляют подразделения оккупационной армии отходить к восстановлению на российскую территорию.
  • Решение США использовать американское оружие против РФ помогает украинским войскам контролировать ситуацию на фронте.
  • Заместитель командира батальона подчеркивает важность борьбы с российскими объектами военного довольствия на территории РФ.
  • Украинские ВСУ готовы к борьбе за каждый квадратный метр своей земли и отстаиванию национальных интересов.

Что известно об успехе ВСУ в Волчанске

Силы обороны Украины вернули позиции в Волчанске к северо-востоку от Харькова. Геолокированные кадры, опубликованные 2 июня, показывают, что украинские силы вернули позиции вдоль улицы Духовной в центре Волчанска.

Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 3 июня, показывают, как российские и украинские силы ведут рукопашный бой вдоль улицы Духовной, что позволяет предположить, что Силы обороны Украины контратакуют, чтобы вернуть контроль над позициями.

В то же время враг сделал подтвержденное наступление к северу от Харькова по направлению к Липцам. На геолокированных кадрах, опубликованных 31 мая, видно, что российские войска продвинулись к зданиям вдоль улицы Студенческой на северо-западе Глубокого (к северу от Липцев). Вечером 2 июня и днем 3 июня украинский Генштаб сообщил о боях под Липцами.

Ключевая цель РФ остается неизменной — оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову в пределах досягаемости ствольной артиллерии.

ВСУ возвращают утраченные позиции в Харьковской области

ВСУ приближают наступление армии РФ на Харьковщине к полному провалу

По словам заместителя командира батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й ОШБ Олеся Маляревича, украинские военные отражают попытки российских окупантов продвинуться в Волчанске и в сторону Липцев на Харьковщине.

Мы работаем ближе к Липцам, в Волчанске там некоторые наши подразделения были привлечены. Пытаются продвинуться, взять эти рубежи, но им это не удается, задача по оборонительной линии выполняется, при первой возможности всегда предпринимаются тактические контрнаступательные действия для того, чтобы вернуть или захватить позиции, — отметил Олесь Маляревич.

По его словам, в этих направлениях враг сосредоточил большое количество живой силы и военной техники.

Однако военный отметил, что успешные действия украинских военных вынуждают подразделения оккупационной армии отходить на российскую территорию для восстановления.

По мнению заместителя комбата 92-й ОШБр, решение США бить американским оружием по территории России очень важно, ведь теперь можно работать HIMARS по целям в РФ.

Надо продавить их снабжение, их пусковые установки С-300, С-400, все цепочки снабжения, потому что они двигаются к границе спокойно, пересекают границу, несколько километров и уже на линии столкновения. Мы не могли оперативно работать, сейчас можем. На Донбассе мы понимали, что там первая, вторая, третья линия тылового обеспечения, по ним работали эти виды вооружения, которые могут доставать, а здесь такого не было — только первая линия, сейчас по второй, третья будет у них прилетать, — отметил Маляревич .

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