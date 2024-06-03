Войска РФ обстреляли Харьковскую область. Есть раненые

Оккупанты после полуночи нанесли массированные ракетные удары по Змиевской общине — по меньшей мере пять.

Что известно об обстреле Харьковской области

В результате произошли попадания на территорию комплекса отдыха, погиб один гражданский мужчина, данные устанавливаются.

Ранения получили двое гражданских — мужчина и женщина.

Повреждения дома базы отдыха.

В ВСУ оценили угрозу наступления армии РФ в направлении Золочева на Харьковщине

По словам спикера группировки Сил обороны "Харьков" Юрия Повха, украинские военные не фиксируют подготовки российских оккупантов в направлении Золочева.

Военные оперируют только фактами. В настоящее время активных действий врага на Золочевском направлении нет. Но Силы обороны всегда начеку и ждут любых действий врага по всем направлениям, — отметил Повх. Поделиться

Он подчеркнул, что на утро 2 июня бои на Харьковщине продолжались в районах Волчанска и Старицы.

В течение суток российские оккупанты потеряли на этих направлениях 115 военных.

Повх отметил, что россияне используют для атак тактику малых групп под прикрытием артиллерии.

По информации Генштаба, за сутки украинские военные 98 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.

Российские оккупанты совершили 7 ракетных ударов с применением 62 ракет, нанесли 43 авиаудара, сбросив на населенные пункты и позиции ВСУ 48 авиабомб КАБ, провели более 4 тыс обстрелов из разных видов вооружения, в частности, 110 раз вели обстрелы с РСЗО.

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 20 районов сосредоточения личного состава и три артиллерийских системы противника.

За прошедшие сутки враг потерял 1 тыс 80 захватчиков, 25 танков, 33 бронетехники, 49 артсистем, РСЗО, 6 средств ПВО, 82 БпЛА ОТР, 38 ракет, 86 автомобилей и 14 единиц спецтехники.