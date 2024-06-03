Війська РФ обстріляли Харківщину. Є поранені

Окупанти після півночі завдали масованих ракетних ударів по Зміївській громаді — щонайменше пʼять.

Що відомо про обстріл Харківської області

У результаті сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються.

Поранення отримали двоє цивільних — чоловік та жінка.

Пошкодженні будинки бази відпочинку.

В ЗСУ оцінили загрозу наступу армії РФ у напрямку Золочева на Харківщині

За словами речника угруповання Сил оборони “Харків” Юрія Повха, наразі українські військові не фіксують підготовки російських окупантів у напрямку Золочева.

Військові оперують лише фактами. На даний час активних дій ворога на Золочівському напрямку немає. Але Сили оборони завжди напоготові і чекають будь-яких дій ворога на всіх напрямках, — зазначив Повх. Поширити

Він підкреслив, що станом на ранок 2 червня бої на Харківщині продовжувались в районах Вовчанська та Стариці.

Протягом доби російські окупанти втратили на цих напрямках 115 військових.

Повх зазначив, що росіяни використовують для атак тактику малих груп під прикриттям артилерії.

За інформацією Генштабу, протягом доби українські військові 98 разів вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.

Російські окупанти здійснили 7 ракетних ударів із застосуванням 62 ракет, завдали 43 авіаудари, скинувши на населені пункти та позиції ЗСУ 48 авіабомб КАБ, провели більше 4 тис обстрілів з різних видів озброєння, зокрема, 110 разів вели обстріли з РСЗВ.

За минулу добу Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 20 районів зосередження особового складу та три артилерійські системи противника.

Протягом минулої доби ворог втратив 1 тис 80 загарбників, 25 танків, 33 од бронетехніки, 49 артсистем, РСЗВ, 6 засобів ППО, 82 БпЛА ОТР, 38 ракет, 86 автомобілів та 14 одиниць спецтехніки.