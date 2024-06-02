Треба продавити їхнє забезпечення, їхні пускові установки С-300, С-400, всі ланцюжки забезпечення, бо вони рухаються до кордону спокійно, перетинають кордон, декілька кілометрів і вже на лінії зіткнення. Ми не могли оперативно працювати, зараз можемо. На Донбасі ми розуміли, що там перша, друга, третя лінія тилового забезпечення, по них працювали ці види озброєння, які можуть діставати, а тут такого не було — тільки перша лінія, зараз по другій, третій буде у них прилітати, — зазначив Маляревич.