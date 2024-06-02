ЗСУ на Харківщині змушують армію РФ з втратами тікати у бік російського кордону
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ на Харківщині змушують армію РФ з втратами тікати у бік російського кордону

Військові ЗСУ
Джерело:  Еспресо

За словами заступника командира батальoну ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ї ОШБ Олеся Маляревича, українські військові відбивають спроби російських окупантів просунутись у Вовчанську та у бік Липців на Харківщині. 

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Ми працюємо ближче до Липців, у Вовчанську там лише деякі наші підрозділи були залучені. Намагаються просунутися, взяти ці рубежі, але їм це не вдається, завдання по оборонній лінії виконується, при першій можливості завжди завдаються тактичні контрнаступальні дії для того, щоб повернути або захопити позиції, — зазначив Олесь Маляревич.

За його словами, на цих напрямках ворог зосередив велику кількість живої сили і військової техніки.

Однак військовий зазначив, що успішні дії українських військових змушують підрозділи окупаційної армії відходити на російську територію для відновлення.

На думку заступника комбата 92-ї ОШБр, рішення США бити американською зброєю по території Росії є дуже важливим, адже тепер можна працювати HIMARS по цілях в РФ. 

Треба продавити їхнє забезпечення, їхні пускові установки С-300, С-400, всі ланцюжки забезпечення, бо вони рухаються до кордону спокійно, перетинають кордон, декілька кілометрів і вже на лінії зіткнення. Ми не могли оперативно працювати, зараз можемо. На Донбасі ми розуміли, що там перша, друга, третя лінія тилового забезпечення, по них працювали ці види озброєння, які можуть діставати, а тут такого не було — тільки перша лінія, зараз по другій, третій буде у них прилітати, — зазначив Маляревич.

Що відомо про ситуацію в районі Вовчанська та Липців

За інформацією речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, наразі українські військові контролюють близько 70% території Вовчанська.

У місті і на околицях тривають важкі бої.

Волошин підкреслив, що у напрямку Липців російські окупанти безуспішно намагаються просунутись малими піхотними групами.

Намагаючись підтримати свої активні штурмові дії ворог намагається здійснювати маневрування резервами, зокрема переміщення підрозділів в районі лінії державного кордону, які належать до 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, 44 армійського корпусу. Однак цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони, — зазначив речник ОСУВ “Хортиця”.

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