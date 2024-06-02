За словами заступника командира батальoну ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ї ОШБ Олеся Маляревича, українські військові відбивають спроби російських окупантів просунутись у Вовчанську та у бік Липців на Харківщині.
ЗСУ наближають наступ армії РФ на Харківщині до повного провалу
За його словами, на цих напрямках ворог зосередив велику кількість живої сили і військової техніки.
Однак військовий зазначив, що успішні дії українських військових змушують підрозділи окупаційної армії відходити на російську територію для відновлення.
На думку заступника комбата 92-ї ОШБр, рішення США бити американською зброєю по території Росії є дуже важливим, адже тепер можна працювати HIMARS по цілях в РФ.
Що відомо про ситуацію в районі Вовчанська та Липців
За інформацією речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, наразі українські військові контролюють близько 70% території Вовчанська.
У місті і на околицях тривають важкі бої.
Волошин підкреслив, що у напрямку Липців російські окупанти безуспішно намагаються просунутись малими піхотними групами.
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