За словами речника угруповання Сил оборони “Харків” Юрія Повха, наразі українські військові не фіксують підготовки російських окупантів у напрямку Золочева.

Що відомо про загрозу наступу армії РФ у напрямку Золочева

Військові оперують лише фактами. На даний час активних дій ворога на Золочівському напрямку немає. Але Сили оборони завжди напоготові і чекають будь-яких дій ворога на всіх напрямках, — зазначив Повх. Поширити

Він підкреслив, що станом на ранок 2 червня бої на Харківщині продовжувались в районах Вовчанська та Стариці.

Протягом доби російські окупанти втратили на цих напрямках 115 військових.

Повх зазначив, що росіяни використовують для атак тактику малих груп під прикриттям артилерії.

Що кажуть у Генштабі

За інформацією Генштабу, протягом доби українські військові 98 разів вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.

Російські окупанти здійснили 7 ракетних ударів із застосуванням 62 ракет, завдали 43 авіаудари, скинувши на населені пункти та позиції ЗСУ 48 авіабомб КАБ, провели більше 4 тис обстрілів з різних видів озброєння, зокрема, 110 разів вели обстріли з РСЗВ.

За минулу добу Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 20 районів зосередження особового складу та три артилерійські системи противника.

Протягом минулої доби ворог втратив 1 тис 80 загарбників, 25 танків, 33 од бронетехніки, 49 артсистем, РСЗВ, 6 засобів ППО, 82 БпЛА ОТР, 38 ракет, 86 автомобілів та 14 одиниць спецтехніки.

Від початку доби ЗСУ 29 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

На Харківщині тривають бої в районі населеного пункту Стариці. Протягом минулої доби ворог втратив у цьому районі 115 осіб, з яких 34 — вбиті.

Крім того, Силами оборони знищено танк, артилерійську систему, два засоби ППО, шість БпЛА, 14 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Уражено склад боєприпасів та вісім укриттів особового складу.

На Донеччині відбита атака російських окупантів в районі Тернів.

Зафіксовано 5 боєзіткнень в районах Роздолівки та Виїмки. Відбито 3 ворожі атаки і триває відбиття ще двох.

Від початку доби зафіксовано 3 ворожі спроби атак в районах Калинівки та Кліщиївки. Відбито 2 спроби окупантів просунутись і триває бій в районі Калинівки.

У напрямку Покровська окупанти намагаються просунутись в районах Новоолександрівки та Сокола. Відбито 2 ворожі атаки і триває відбиття ще трьох.

Окупанти також провели три провальні спроби просунутись до Костянтинівки.

Протягом 1 червня, ворог в цьому районі втратив до 200 російських загарбників, п’ять танків, п’ять БМП, один БпЛА, автомобіль та два склади боєприпасів. Пошкоджено чотири танки та дві бойові броньовані машини.

Одну невдалу спробу атаки ворог провів у напрямку Старомайорського.

У Запорізькій області відбито спробу окупантів просунутись у напрямку Малої Токмачки.

На лівобережжі Херсонської області відбито 2 ворожі атаки в районі Кринок.