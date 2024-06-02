За інформацією Генштабу, українські військові протягом доби з 1 на 2 червня знищили 1 тис 80 загарбників окупаційної армії РФ та десятки одиниць ворожої техніки.

Що відомо про поточні та загальні втрати армії РФ

особового складу — 509 тис 860 (+1 тис 80) осіб ліквідовано;

танків — 7 тис 765 (+25) од;

бойових броньованих машин — 14 тис 980 (+33) од.;

артилерійських систем — 13 тис 233 (+49) од.;

РСЗВ — 1 тис 89 (+1) од.;

засоби ППО — 821 (+6) од.;

літаків — 357 од.;

гелікоптерів — 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 тис 699 (+82) од.;

крилатих ракет — 2 тис 268 (+38) од.;

кораблів/катерів — 27 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 18 тис 92 (+86) од.;

спеціальної техніки — 2 тис 195 (+14) од.

Що відомо про ситуацію на фронті

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), українські військові чинять успішний опір спробам окупаційної армії РФ прорвати оборону на Харківщині.

Так, в ISW зазначають, що протягом 1 червня продовжувались бої в районі Липців, однак без підтверджених змін лінії фронту.

Протягом 31 травня та 1 червня бойові дії тривали в районі Липців, Глибокого та Лук'янців.

За інформацією одного з командирів українських підрозділів, протягом 30 травня російські окупанти намагались зосередити піхотні групи в районі Глибокого та перекидали туди додаткові сили, легку бронетехніку та швидкісну автотехніку.

Аналітики також звернули увагу на заяву одного з російських воєнкорів, який стверджував, що наступ окупантів армії РФ зупинився через нездатність ізолювати українські сили на Харківщині.

За його словами, українські дрони завадили піхотним підрозділам армії РФ просунутись вперед, а контрбатарейний вогонь не зміг подавити українську артилерію.

В районі Вовчанська також тривали бойові дії протягом 1 червня, однак без підтверджених змін лінії фронту.

1 червня в міноборони РФ заявили, що українські війська контратакували поблизу Вовчанська та Стариці.

Українські чиновники продовжують попереджати, що російські окупанти можуть розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку, на північний захід від міста Харків.

За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, влада регіону стурбована можливою активізацією військ РФ на Золочівському напрямку.

Синєгубов 30 травня зазначив, що окупаційна армія РФ не мала ударного угруповання в районі Золочіва, однак може перекинути сили з районів Липців та Вовчанська.

Аналітики вважають, що концентрація сил російських окупантів в районі Золочіва має на меті подальше перетягування українських сил на більш широкий фронт у північній частині Харківської області.

На Луганщині аналітики зафіксували просування окупаційної армії на південний схід від Куп'янська протягом 1 червня.

Відповідно до геолокаційних даних станом на 31 травня, російські загарбники нещодавно незначно просунулися на південний захід від Новоселівського, що на південний схід від Куп’янська.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися на схід і південний схід від Стельмахівки, однак аналітики не мають підтвердження цим заявам.

Війська РФ продовжували наступ в районі Синьківки та Петропавлівки, в районі Кислівки, Берестового, Стельмахівки, коло Новоєгорівки, Дружелюбівки, Макіївки, біля Тернів і Торського, та коло Діброви протягом 31 травня та 1 червня.

На Донеччині підрозділи злочинної армії РФ продовжували наступ в районі Роздолівки, на південь від Сіверська, а також поблизу Івано-Дарівки та Виїмки, однак без підтверджених змін лінії фронту.

В ISW зафіксували незначне просування російських окупантів на схід від Часового Яру.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 червня, показують, що окупанти нещодавно незначно просунулися на південь від Іванівського.

Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 31 травня, показують, як російський МТ-ЛБ перетинає канал Сіверський Донець Донбасу біля Калинівки, на північний схід від Часового Яру, і висаджує щонайменше 10 російських піхотинців.

На кадрах видно, як український безпілотник миттєво завдає удару щонайменше по третині піхоти, а російський МТ-ЛБ їде дорогою на північний захід, а решта піхоти розсіюється.

Швидкий український удар по російській піхотній групі свідчить про те, що українські сили мають значну видимість у цьому районі, і ISW оцінює, що російська піхотна група, ймовірно, не пережила штурм і що російські сили не змогли встановити стійкі позиції в цьому районі як результат цієї конкретної діяльності, — йдеться у звіті аналітиків. Поширити

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито можуть наближатися до східного берега каналу, але зазначив, що його, вочевидь, не перетинали.

Інший блогер стверджував, що російські війська перетнули канал, але не надав жодних подробиць.

Також тривали бої у східній частині Часового Яру, біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки

Аналітики фіксують незначне просування російських окупантів в районі Авдіївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 червня, показують, що окупанти незначно просунулися на захід від Соловйового, на північний захід від Авдіївки і на південний схід від Первомайського, на південний захід від Авдіївки.

За твердженнями російських воєнкорів, війська РФ нібито просунулися на північний захід від Авдіївки в районі Новопокровського та на північ від Нетайлового, а також на захід від Авдіївки в районі Семенівки та Яснобродівки.

Російські війська також продовжували наземні атаки поблизу Зеленого Поля, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Євгенівки та Прогресу, біля Уманського, та коло Невельського 31 травня та 1 червня.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ продовжували просуватися в межах центральної Красногорівки, а один блогер розповідав, що вони просунулися на 1,5 км на захід від Солодкого, однак аналітики не мають підтверджень цим заявам.

Бої також тривали поблизу Георгіївки та поблизу Костянтинівки, Парасковіївки та Водяного.

У Запорізькій області тривали бої в районі адмінкордону з Донеччиною поблизу Старомайорського та у західній частині регіону.

Російські блогери стверджували, що війська РФ нібито відкрили новий напрямок атаки біля Нестерянки, на захід від Роботиного, ймовірно, маючи на увазі нещодавні наступальні операції росіян біля Новоандріївки та Щербаків, на захід від Роботиного.

Російський "воєнкор" розповідав, що війська РФ начебто просунулися поблизу Щербаків, і зазначив, що бої в цьому районі раніше були позиційними.

Позиційні бої тривали 31 травня та 1 червня біля Роботиного, Вербового, Новоданилівки, Малої Токмачки та біля Новоандріївки.

Ввечері 31 травня тривали позиційні бої на східному лівобережжі Херсонської області.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито діють на островах Фролова і Нестрига в дельті річки Дніпро, а також на островах біля Козачих Лагерів і Корсунки.