ЗСУ знищили у травні рекордну кількість артсистем російської армії

Протягом травня цього року Сили оборони знищили рекордну кількість російських артилерійських систем за весь час повномасштабного вторгнення.
Скільки ЗСУ знищили протягом травня артсистем російської армії
Зазначається, що за минулий місяць українським військовим вдалося знищити 1 160 артсистем.
За даними Генерального штабу Збройних сил України, за останній день травня Сили оборони знищили 44 російські артилерійські системи.
Що відомо про втрати окупаційної армії РФ протягом доби
Загальні бойові втрати противника протягом доби орієнтовно склали:
особового складу — близько 508780 (+1130) осіб ,
танків — 7740 (+12) од,
бойових броньованих машин — 14947 (+12) од,
артилерійських систем — 13184 (+44) од,
РСЗВ — 1088 (+0) од,
засобів ППО — 815 (+0) од,
літаків — 357 (+0) од,
гелікоптерів — 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10617 (+30),
крилатих ракет — 2230 (+1),
кораблів /катерів — 27 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 18006 (+101) од,
спеціальної техніки — 2181 (+17)
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