ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ та 18 танків

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 507 650 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1390 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 7728 (+18) од;

бойових броньованих машин — 14935 (+22) од.;

артилерійських систем — 13140 (+39) од.;

РСЗВ — 1088 од.;

засоби ППО — 815 од.;

літаків — 357 од.;

гелікоптерів — 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10587 (+55) од.;

крилатих ракет — 2229 (+7) од.;

кораблів/катерів — 27 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 17905 (+56) од.;

спеціальної техніки — 2164 (+11) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Російська армія провалила наступ на Харківщині

Британська розвідка зазначає, що у Харківській області окупаційна армія РФ продовжує наступати на Вовчанськ, однак місто залишається під контролем українських сил, які відбивають більшість російських атак.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, втрати на цього напрямку складають 8 до 1 (8 росіян до 1 військового ЗСУ).

Російські окупанти захопили село Бугруватка поблизу Вовчанська і намагаються встановити фізичний контроль над розташованою неподалік переправою через річку Сіверський Донець, тим самим загрожуючи флангу і тилу українських сил, що обороняють Вовчанськ.

Також російські війська продовжують здійснювати атаки в напрямку села Липці, але, за даними українського Генштабу, вони не досягли значного прогресу.