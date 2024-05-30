ЗСУ завдали ударів по 14 районам зосередження підрозділів армії РФ

Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та два інші важливі об’єкти противника.

Що відомо про ситуацію на фронті

Сили оборони України продовжують ведення оборонної операції та зосереджують основні зусилля в Таврійському, Донецькому і Слобожанському операційних районах. Українські воїни утримують позиції та знищують наступальний потенціал російських окупантів.

Протягом минулої доби відбулося 116 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, загалом російський агресор учора завдав по позиціях наших військ та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням п’яти ракет, 58 авіаударів (зокрема із застосуванням 94 КАБів), понад три тисячі обстрілів, в тому числі 127 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та два інші важливі об’єкти противника.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали близько 1160 осіб. Також ворог втратив 10 танків, 22 бойові броньовані машини, 35 артилерійських систем, одну РСЗВ, 22 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 53 автомобілі та 11 одиниць спеціальної техніки.

Сьогодні, станом на цей час, відбулося 28 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 534 обстріли позицій наших військ та населених пунктів із різних типів озброєнь, у тому числі — 11 з РСЗВ. Також російські війська завдали чотири авіаудари із застосуванням семи керованих авіабомб і задіяли для своєї безпідставної агресії 63 дрони-камікадзе.

У ніч на 30 травня 2024 року російський агресор завдав масованого ракетно-авіаційного удару по території України із застосуванням восьми зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині (пуски з прикордонних районів території російської федерації), 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків — Саратовська область, РФ) та 32 ударних БпЛА типу «Shahed» із Приморсько-Ахтарська (РФ) та мису Чауда (тимчасово окупована росіянами територія українського Криму). У результаті протиповітряного бою збито сім крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 «шахеди» в межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.

Яка обстановка на різних напрямках

На Харківському напрямку відбито одну атаку російських окупантів від Мурома на Старицю. Втрат позицій не допущено.

На Куп’янському напрямку з початку доби наші захисники успішно відбили атаку російських загарбників у районі Степової Новоселівки. Триває бій поблизу Петропавлівки.

На Лиманському напрямку триває бойове зіткнення в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку ворог здійснив уже шість спроб прорвати наші оборонні рубежі. Українські воїни вмілими діями відбили атаку росіян у районі Білогорівки. Триває відбиття п’яти штурмових дій противника поблизу Роздолівки.

На Краматорському напрямку від початку доби наші підрозділи стали на заваді трьом атакам противника. У районі Кліщіївки штурм уже відбито. Тривають бої на локаціях мікрорайон Новий та Калинівка.

Ворог активізувався на Торецькому напрямку. Сьогодні триває бойове зіткнення поблизу Курдюмівки. Втрат наших позицій не допущено, ситуація під контролем.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили дві штурмові дії російських загарбників біля населеного пункту Сокіл.