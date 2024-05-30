ВСУ нанесли удары по 14 районам сосредоточения подразделений армии РФ

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава и два других важных объекта противника.

Что известно о ситуации на фронте

Силы обороны Украины продолжают вести оборонную операцию и сосредотачивают основные усилия в Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах. Украинские воины удерживают позиции и уничтожают наступательный потенциал российских окупантов.

За прошедшие сутки произошло 116 боевых столкновений.

По уточненной информации, в целом российский агрессор вчера нанес по позициям наших войск и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением пяти ракет, 58 авиаударов (в том числе с применением 94 КАБ), более трех тысяч обстрелов, в том числе 127 — с применением реактивных систем залпового огня В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава и два других важных объекта противника.

За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили около 1160 человек. Также враг потерял 10 танков, 22 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, одну РСЗО, 22 БпЛА оперативно-тактического уровня, 53 автомобиля и 11 единиц специальной техники.

Сегодня по состоянию на это время произошло 28 боевых столкновений. Захватчики произвели 534 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов из разных типов вооружений, в том числе 11 из РСЗО. Также российские войска нанесли четыре авиаудара с применением семи управляемых авиабомб и задействовали для своей безосновательной агрессии 63 дрона-камикадзе.

В ночь на 30 мая 2024 года российский агрессор нанес массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины с применением восьми управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковщине (пуски из приграничных районов территории российской федерации), 11 крылатых ракет Х-101/ Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков Саратовская область, РФ) и 32 ударных БпЛА типа «Shahed» из Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда (временно оккупированная россиянами территория украинского Крыма). В результате противовоздушного боя сбиты семь крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 «шахеда» в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей.

Какая обстановка на разных направлениях фронта

На Харьковском направлении отбита одна атака российских окупантов от Мурома на Старицу. Потери позиций не допущены.

На Купянском направлении с начала суток наши защитники успешно отразили атаку российских захватчиков в районе Степной Новоселовки. Продолжается бой вблизи Петропавловки.

На Лиманском направлении идет боевое столкновение в Серебрянском лесу.

На Северском направлении враг предпринял уже шесть попыток прорвать наши оборонные рубежи. Украинские воины умелыми действиями отразили атаку россиян в районе Белогоровки. Продолжается отражение пяти штурмовых действий противника вблизи Роздоловки.

На Краматорском направлении с начала суток наши подразделения воспрепятствовали трем атакам противника. В районе Клещиевки штурм уже отражен. Идут бои на локациях микрорайон Новый и Калиновка.

Враг активизировался на Торецком направлении. Сегодня идет боевое столкновение вблизи Курдюмовки. Потери наших позиций не допущены, ситуация под контролем.

На Покровском направлении украинские защитники остановили два штурмовых действия российских захватчиков возле населенного пункта Сокол.