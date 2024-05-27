По информации Генштаба, с начала суток украинские военные 29 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
Что известно о ситуации на фронте
В Генштабе отметили, что напряженная ситуация сохраняется в районе Петропавловска на Купянском направлении.
Подчеркивается, что с начала суток российские оккупанты совершили 706 обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам.
В частности, на Харьковщине украинскими военными отражена попытка вражеского наступления в районе Липцев.
ВСУ улучшили тактическое положение и имели успехи на отдельных участках фронта.
В районе Купянска враг 4 раза пытался улучшить тактическое положение.
Напряженная ситуация сохраняется в районе Петропавловки. Бои продолжаются в районе Грековки.
В направлении Северска в Донецкой области отражены 5 штурмовых попыток российских оккупантов.
Украинские военные уже отбили 3 вражеских атаки. Продолжаются бои в районах Спорного и Выемки.
В направлении Краматорска враг пытался атаковать в районе Клещиевки.
В районе Покровска украинские военные противодействуют попыткам продвижения оккупационной армии РФ.
Боевые действия продолжаются вблизи населённых пунктов Сокол, Уманское и Невельское. Отбита атака в районе Новоалександровки.
В районе Курахового боевые действия продолжаются вблизи Красногоровки, Новомихайловки, Парасковеевки и Константиновки.
ВСУ также ведут оборонительные бои вблизи Старомайорского.
Что известно о ситуации на юге Украины
В Запорожской области враг штурмовых действий не производил.
На левобережье Херсонщины украинскими военными отбиты 2 атаки российских оккупантов близ Кринок.
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