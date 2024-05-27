В Генштабе заявили о напряженной ситуации в районе Купянска
Категория
Украина
Дата публикации

В Генштабе заявили о напряженной ситуации в районе Купянска

Генштаб ВСУ
Военный ВСУ
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По информации Генштаба, с начала суток украинские военные 29 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

Что известно о ситуации на фронте

В Генштабе отметили, что напряженная ситуация сохраняется в районе Петропавловска на Купянском направлении.

Подчеркивается, что с начала суток российские оккупанты совершили 706 обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам.

В частности, на Харьковщине украинскими военными отражена попытка вражеского наступления в районе Липцев.

ВСУ улучшили тактическое положение и имели успехи на отдельных участках фронта.

В районе Купянска враг 4 раза пытался улучшить тактическое положение.

Напряженная ситуация сохраняется в районе Петропавловки. Бои продолжаются в районе Грековки.

В направлении Северска в Донецкой области отражены 5 штурмовых попыток российских оккупантов.

Украинские военные уже отбили 3 вражеских атаки. Продолжаются бои в районах Спорного и Выемки.

В направлении Краматорска враг пытался атаковать в районе Клещиевки.

В районе Покровска украинские военные противодействуют попыткам продвижения оккупационной армии РФ.

Боевые действия продолжаются вблизи населённых пунктов Сокол, Уманское и Невельское. Отбита атака в районе Новоалександровки.

В районе Курахового боевые действия продолжаются вблизи Красногоровки, Новомихайловки, Парасковеевки и Константиновки.

ВСУ также ведут оборонительные бои вблизи Старомайорского.

Что известно о ситуации на юге Украины

В Запорожской области враг штурмовых действий не производил.

На левобережье Херсонщины украинскими военными отбиты 2 атаки российских оккупантов близ Кринок.

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