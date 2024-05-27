ВСУ готовятся к вероятному наступлению армии РФ на Сумщине
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ готовятся к вероятному наступлению армии РФ на Сумщине

Военный ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам командира роты БпЛА "Ахиллес" Юрия Федоренко, украинские военные сейчас готовятся к возможным новым наступлениям преступной армии РФ на разных участках фронта.

Может ли армия РФ начать наступление на Сумщине

Мы ясно осознаем, что сил и средств у противника достаточно для того, чтобы подогревать тот тактический успех, который он имел, когда пересек линию государственной границы. А также для того, чтобы открыть еще один участок фронта для наступательных действий, — объясняет Федоренко.

По его словам, украинские военные в этой ситуации нуждаются в получении от западных партнеров разрешения на использование полученного от них оружия для ударов по стратегическим и военным целям на территории страны-агрессорки.

Нашим международным партнерам нужно осознать одну простую истину — страх рождает смерть, смелость рождает жизнь. Наши международные партнеры нуждаются в дополнительной проработке, чтобы дать нам возможность избивать врага на территории РФ. Ведь от этого зависит жизнь и здоровье гражданского населения, нашего личного состава и возможностей врага на линии боевого столкновения, — подчеркнул Федоренко.

Что известно о текущей ситуации в Харьковской области

Командир роты БпЛА "Ахиллес" отметил, что сейчас в Харьковской области ведутся боевые действия по двум направлениям.

По направлению Глубокого объединенными усилиями нескольких бригад ситуацию удалось стабилизировать, противник в последние дни продвижений не имеет. Ведется постоянная работа по избиению его с занимаемых позиций, в том числе с применением БПЛА. Если говорить о Волчанске, то продолжаются сложнейшие бои, также усилились атаки в направлении Купянска. Противнику очень важно занять Волчанский плацдарм для дальнейшего продвижения в тыл нашей группировки. И параллельно они пытаются преуспеть в направлении Купянска, чтобы пройти в Оскол, — подчеркнул Федоренко.

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