По словам командира роты БпЛА "Ахиллес" Юрия Федоренко, украинские военные сейчас готовятся к возможным новым наступлениям преступной армии РФ на разных участках фронта.
Может ли армия РФ начать наступление на Сумщине
По его словам, украинские военные в этой ситуации нуждаются в получении от западных партнеров разрешения на использование полученного от них оружия для ударов по стратегическим и военным целям на территории страны-агрессорки.
Что известно о текущей ситуации в Харьковской области
Командир роты БпЛА "Ахиллес" отметил, что сейчас в Харьковской области ведутся боевые действия по двум направлениям.
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