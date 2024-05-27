Может ли армия РФ начать наступление на Сумщине

Мы ясно осознаем, что сил и средств у противника достаточно для того, чтобы подогревать тот тактический успех, который он имел, когда пересек линию государственной границы. А также для того, чтобы открыть еще один участок фронта для наступательных действий, — объясняет Федоренко. Поделиться

По его словам, украинские военные в этой ситуации нуждаются в получении от западных партнеров разрешения на использование полученного от них оружия для ударов по стратегическим и военным целям на территории страны-агрессорки.

Нашим международным партнерам нужно осознать одну простую истину — страх рождает смерть, смелость рождает жизнь. Наши международные партнеры нуждаются в дополнительной проработке, чтобы дать нам возможность избивать врага на территории РФ. Ведь от этого зависит жизнь и здоровье гражданского населения, нашего личного состава и возможностей врага на линии боевого столкновения, — подчеркнул Федоренко. Поделиться

Что известно о текущей ситуации в Харьковской области

Командир роты БпЛА "Ахиллес" отметил, что сейчас в Харьковской области ведутся боевые действия по двум направлениям.