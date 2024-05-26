ВСУ отразили 27 атак армии РФ на Покровском направлении

На Покровском направлении продолжается шесть боевых столкновений. С начала суток их уже 27. Противник сосредотачивает усилия, в частности в стороне Новоалександровки и Уманского, поддерживая действия своих подразделений ударами авиации. Ситуация контролируемая, украинские защитники дают жесткий отпор оккупантам. За сегодняшний день захватчики уже потеряли на направлении 244 военнослужащих убитыми и ранеными. Также наши воины уничтожили вражеский танк, две БМП, три бронетранспортера и автомобиль, а также повредили миномет.