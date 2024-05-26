ВСУ отразили 27 атак армии РФ на Покровском направлении

Больше всего боев на фронте с начала 26 мая произошло на Покровском направлении. Противник сосредотачивает усилия, в частности на Новоалександровке и Уманском, поддерживая действия своих подразделений ударами авиации.
Что происходит на разных участках фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 26.05.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Больше всего боев с начала этих суток произошло на Покровском направлении. В то же время, в течение дня захватчики не оставляют попыток продвигаться на Харьковщине. Число боевых столкновений по всей линии фронта возросло еще на десять, до 67.
На Харьковском направлении российские кафиры проводили штурмовые действия от Мурома в сторону Старицы. Еще два боевых столкновения продолжаются в районах Волчанска и села Липцы. А общее количество боев на направлении в настоящее время составляет 11. К предыдущим девяти авиаударам добавился еще один — российские террористы сбросили управляемую авиабомбу неподалеку от Слобожанского.
На Купянском направлении продолжается вражеская атака у Новоегоровки. Два раза, в район Первомайского и недалеко от Кисловки, была вражеская авиация.
На Лиманском направлении оккупанты, получив отпор возле Невского, провели еще два безуспешных штурма в районе Тернов.
На Северском направлении российская авиация ударила четырьмя управляемыми авиабомбами недалеко от Закотного.
На Покровском направлении продолжается шесть боевых столкновений. С начала суток их уже 27. Противник сосредотачивает усилия, в частности в стороне Новоалександровки и Уманского, поддерживая действия своих подразделений ударами авиации. Ситуация контролируемая, украинские защитники дают жесткий отпор оккупантам. За сегодняшний день захватчики уже потеряли на направлении 244 военнослужащих убитыми и ранеными. Также наши воины уничтожили вражеский танк, две БМП, три бронетранспортера и автомобиль, а также повредили миномет.
На Кураховском направлении число боевых столкновений не изменилось. Два КАБа российские террористы сбросили в район Константиновки.
На Приднепровском направлении , в районе Крынок, отражена еще одна атака. Общее их количество выросло до четырех.
По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.
Потери армии РФ в войне против Украины
По информации Генштаба ВСУ, за сутки с 25 по 26 мая украинские военные ликвидировали еще 1110 захватчиков армии РФ и десятки единиц вражеской техники и вооружения:
личного состава — 501 тыс 190 (+1110) человек;
танков — 7 тыс 662 (+12) ед;
боевых бронированных машин — 14 тыс 803 (+17) ед;
артиллерийских систем — 12 тыс 953 (+24) ед;
РСЗО — 1 тыс 83 (+1) ед;
средств ПВО — 814 ед.;
самолетов — 357 (+1) ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 тыс 425 (+11) ед;
крылатых ракет — 2 тыс 209 ед;
кораблей/катеров — 27 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 17 тыс 639 (+31) ед;
специальной техники — 2 тыс 111 (+7) ед.
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