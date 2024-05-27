За словами командира роти БпЛА "Ахіллес" Юрія Федоренка, українські військові наразі готуються до ймовірних нових наступів злочинної армії РФ на різних ділянках фронту.
Чи може армія РФ почати наступ на Сумщині
За його словами, українські військові у цій ситуації потребують отримання від західних партнерів дозволу на використання отриманної від них зброї для ударів по стратегічних та військових цілях на території країни-агресорки.
Що відомо про поточну ситуацію на Харківщині
Командир роти БпЛА “Ахіллес” зазначив, що наразі на Харківщині ведуться бойові дії за двома напрямками.
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