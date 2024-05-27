Чи може армія РФ почати наступ на Сумщині

Ми чітко усвідомлюємо, що сил та засобів у противника достатньо для того, щоб підігрівати той тактичний успіх, який він мав, коли перетнув лінію державного кордону. А також для того, щоб відкрити ще одну ділянку фронту для наступальних дій, — пояснює Федоренко. Поширити

За його словами, українські військові у цій ситуації потребують отримання від західних партнерів дозволу на використання отриманної від них зброї для ударів по стратегічних та військових цілях на території країни-агресорки.

Нашим міжнародним партнерам потрібно усвідомити одну просту істину — страх породжує смерть, сміливість породжує життя. Наші міжнародні партнери потребують додаткового опрацювання, аби дати нам можливість бити ворога на території РФ. Адже від цього залежить життя та здоров'я цивільного населення, нашого особового складу та загалом можливостей ворога на лінії бойового зіткнення, — наголосив Федоренко. Поширити

Що відомо про поточну ситуацію на Харківщині

Командир роти БпЛА “Ахіллес” зазначив, що наразі на Харківщині ведуться бойові дії за двома напрямками.