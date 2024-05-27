ЗСУ готуються до ймовірного наступу армії РФ на Сумщині
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ готуються до ймовірного наступу армії РФ на Сумщині

Військовий ЗСУ
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами командира роти БпЛА "Ахіллес" Юрія Федоренка, українські військові наразі готуються до ймовірних нових наступів злочинної армії РФ на різних ділянках фронту. 

Чи може армія РФ почати наступ на Сумщині

Ми чітко усвідомлюємо, що сил та засобів у противника достатньо для того, щоб підігрівати той тактичний успіх, який він мав, коли перетнув лінію державного кордону. А також для того, щоб відкрити ще одну ділянку фронту для наступальних дій, — пояснює Федоренко.

За його словами, українські військові у цій ситуації потребують отримання від західних партнерів дозволу на використання отриманної від них зброї для ударів по стратегічних та військових цілях на території країни-агресорки.

Нашим міжнародним партнерам потрібно усвідомити одну просту істину — страх породжує смерть, сміливість породжує життя. Наші міжнародні партнери потребують додаткового опрацювання, аби дати нам можливість бити ворога на території РФ. Адже від цього залежить життя та здоров'я цивільного населення, нашого особового складу та загалом можливостей ворога на лінії бойового зіткнення, — наголосив Федоренко.

Що відомо про поточну ситуацію на Харківщині

Командир роти БпЛА “Ахіллес” зазначив, що наразі на Харківщині ведуться бойові дії за двома напрямками.

На напрямку Глибокого об'єднаними зусиллями кількох бригад ситуацію вдалося стабілізувати, противник останніми днями просувань не має. Ведеться постійна робота щодо вибиття його із займаних позицій, зокрема із застосуванням БПЛА. Якщо говорити про Вовчанськ, то тривають надзвичайно складні бої, також посилилися атаки в напрямку Куп'янська. Противнику дуже важливо зайняти Вовчанський плацдарм для подальшого просування в тил нашого угруповування. І паралельно вони намагаються здобути успіх у напрямку Куп'янська, аби пройти до Осколу, — підкреслив Федоренко.

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