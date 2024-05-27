За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби з 25 по 26 травня українські військові ліквідували більше тисячі воєнних злочинців з окупаційної армії РФ та десятки одиниць ворожої техніки.

Що відомо про поточні та загальні втрати окупаційної армії РФ

особового складу — 502 тис 340 (+1 тис 150) осіб;

танків — 7 тис 671 (+9) одиниць;

бойових броньованих машин — 14 тис 818 (+15) од;

артилерійських систем — 12 тис 981 (+28) одиниць;

РСЗВ — 1 тис 84 (+1) одиниця;

засоби ППО — 815 (+1) одиниця;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 тис 467 (+42);

крилаті ракети — 2 тис 221 (+12);

автомобільної техніки та автоцистерн — 17 тис 694 (+55) одиниць;

спеціальна техніка — 2 тис 118 (+7).

Що відбувається на фронті

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни, окупаційна армія РФ продовжує наступ в районі Вовчанська на Харківщині, однак українські військові витісняють окупантів з зайнятих позицій.

Зазначається, що українським військовим нещодавно вдалось відновити втрачені позиції в районі Липців.

Однак аналітики не мають підтверджень змінам лінії фронту на цьому напрямку.

Окрім цього ЗСУ витіснили злочинців армії РФ з позицій в районі населених пунктів Стрілеча та Глибоке.

Наразі російські окупанти продовжують спроби домогтись прориву у напрямку Липців.

Запеклі бої тривали:

поблизу Липців;

на північ від Липців біля Глибокого;

на схід від Липців біля Лук'янця і Нескучного.

Піхотні підрозділи окупаційної армії РФ продовжують штурмувати Вовчанськ, однак українські військові витісняють їх із зайнятих позицій.

Бої також тривали в межах Вовчанська і на захід від Вовчанська біля Стариці.

У Луганській області аналітики фіксують просування російських окупантів на північний захід від Сватового, а також продовження атак в районі Куп’янська та Сватового.

Геолокаційні кадри вказують на те, що росіяни просунулися в південно-східну Іванівку, що на північний захід від Сватового.

За твердженнями росіян, протягом 25-26 травня окупанти мали просування в районі Котлярівки і напрямку Степової Новоселівки.

В аналітиків не має підтвердження цим заявам.

Армія РФ продовжувала наступальні операції:

на північний схід від Куп'янська біля Синьківки; на схід від Куп'янська біля Петропавлівки;

на захід від Сватового біля М'ясожарівки;

на південний захід від Сватового біля Новоєгорівки, Греківки та Дружелюбівки.

Наступ російських окупантів також продовжувався в районі Кремінної, однак без підтверджених змін лінії фронту.

На Донеччині окупаційна армія РФ продовжує наступ у напрямку Сіверська в районі Верхньокам'янського.

Ворожий наступ продовжувався в районі Часового Яру, однак без підтверджених змін лінії фронту.

За твердженнями одного з російських воєнкорів, у російських окупантів не вистачає РЕБ в районі Часового Яру.

Росіяни продовжували обстріли на північний схід від Часів Яру біля Богданівки та Калинівки.

Аналітики також зафіксували незначне просування російських окупантів в районі Авдіївки.

Геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська нещодавно незначно просунулися в межах західних околиць Нетайлового, що на південний захід від Авдіївки.

За твердженнями російських воєнкорів, окупанти просунулися на 1,9 км вглиб на захід від Уманського і закріпилися на околицях Новопокровського.

Аналітики не мають підтверджень цим заявам.

Російські війська продовжили атаки на північний захід від Авдіївки біля Архангельського, Калинового, Сокілу, Бердичів, Семенівки, на захід від Авдіївки біля Яснобродівки і на південний захід від Авдіївки біля Невельського.

Росіяни незначно просунулися на захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 травня, вказують на те, що російські війська незначно просунулися вперед під час механізованої атаки приблизно взводного рівня в центральній частині Красногорівки.

Російські війська продовжили наступ на захід від Донецька в районі Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Побєди, Костянтинівки та Водяного. За повідомленнями, підрозділи 110-ї мотострілецької бригади (1-й АК ДНР) діють поблизу Красногорівки.

У Запорізькій області точились позиційні бої без підтверджених змін лінії фронту.

Бої тривали в районах Роботиного, на схід від Роботиного біля Вербового, на північ від Роботиного біля Малої Токмачки та на північний захід від Роботиного біля Новоандріївки.

За твердженнями росіян, підрозділи російської 19-ї мотострілецької дивізії (58-а загальновійськова армія) атакували українські позиції на Василівському напрямку.

На захід від Роботиного діють підрозділи російського 291-го мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія, ПдВО).

На лівобережжі Херсонщини тривали позиційні бої в районі Кринок.

Аналітики зазначають, що українські війська утримують свій обмежений тактичний плацдарм у Кринках, але логістика через Дніпро ускладнена.

Українські війська залишаються в межах Кринок, а також утримують позиції на островах Мілкий і Фролова в дельті Дніпра.

За твердженнями росіян, в ніч з 25 на 26 травня було завдано ракетних ударів по російських об'єктах в окупованому Криму.

Російський блогер стверджував, що було запущено невстановлену кількість протикорабельних ракет Р-360 "Нептун" по невстановлених цілях в окупованому Криму.

Аналітиків не має інформації, яка підтверджує наслідки від цих атак.