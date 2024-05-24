Генштаб ЗСУ ухвалив рішення щодо скорочення штату — деталі

Генштаб ЗСУ скоротить штат на 60%

Генеральний штаб Збройних сил України провів функціональне обстеження та ухвалив рішення щодо оптимізації штатної чисельності. Його скоротять на 60%.

Про це заявив начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Євгеній Острянський.

За його словами, реформа Генштабу дозволить посилити ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ.

Структура, це перш за все баланс між необхідністю реагування на загрози та можливостями держави щодо утримання і, насамперед, розвитку Збройних сил. Євгеній Острянський Начальник ГУ оборонного планування Генштабу ЗСУ

Острянський поінформував, що у лютому-березні 2024 року в Генеральному штабі проведено функціональне обстеження, за результатами якого ухвалено рішення щодо оптимізації штатної чисельності деяких структурних підрозділів та органів військового управління.

Він пояснив, що цей процес включає розформування низки військових організаційних структур, формування нових, а також проведення оптимізації уже наявних. Зазначені заходи дозволять усунути дублювання функцій, а також зменшити штатну чисельність на 60%.

Внаслідок вивільненого особового складу планується доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини. Це, своєю чергою, дасть змогу здійснювати ротації підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання в зоні бойових дій. Ми розуміємо, що в умовах війни в першу чергу повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ. Поширити

Зміни у керівному складі Генштабу ЗСУ

На початку лютого 2024 року президент Володимир Зеленський змінив керівництво Генштабу ЗСУ. Генерал-лейтенанта Сергія Шапталу було звільнено з посади начальника Генштабу ЗСУ. Замість нього цю посаду зайняв Анатолій Баргилевич. Він був командувачем Сил територіальної оборони.

Зеленський заявив, що Баргилевича призначено за пропозицією Головкома Олександра Сирського.

8 лютого Зеленський здійснив найсерйознішу перестановку у військовому керівництві країни з початку повномасштабної війни. Зокрема, глава держави звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив замість нього Сирського, який до того очолював Сухопутні сили ЗСУ.