За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку доби українські військові вже 105 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.
Що відомо про ситуацію на Харківщині
За інформацією Генштабу, найбільшу кількість спроб атак з боку російських окупантів зафіксовано в районі Куп’янська.
Підрозділи армії РФ атакували у районах Синьківки, Берестового, Дружелюбівки та Греківки.
Окрім цього на Харківщині загарбники армії РФ здійснили 10 безуспішних спроб атакувати в районі Липців.
Наразі там триває ще один бій.
Всі ж сьогоднішні авіаудари ворог сконцентрував у районах Вовчанська та села Вільча. Скидав КАБи. Ситуація контрольована.
Що відомо про ситуацію на Донеччині
Зазначається, що у напрямку Лимана українські військові відбили 6 ворожих атак поблизу населених пунктів Торське і Невське.
В районі Краматорська російські окупанти 8 разів безуспішно намагались покращити тактичне положення.
В районі Сіверська наразі українські військові продовжують відбивати 3 ворожі атаки неподалік Білогорівки та Виїмки.
В районі Покровська наразі тривають 11 боєзіткнень. При цьому українські військові вже відбили 10 атак російських окупантів.
В районі Курахового українські військові відбили 18 ворожих атак. Бойові дії тривають поблизу Георгіївки.
Що відомо про ситуацію на лівобережжі Дніпра
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