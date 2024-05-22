У Генштабі розкрили деталі ситуації на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

У Генштабі розкрили деталі ситуації на фронті

Генштаб ЗСУ
САУ ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку доби українські військові вже 105 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ. 

Що відомо про ситуацію на Харківщині

За інформацією Генштабу, найбільшу кількість спроб атак з боку російських окупантів зафіксовано в районі Куп’янська.

Підрозділи армії РФ атакували у районах Синьківки, Берестового, Дружелюбівки та Греківки.

Окрім цього на Харківщині загарбники армії РФ здійснили 10 безуспішних спроб атакувати в районі Липців.

Наразі там триває ще один бій.

Всі ж сьогоднішні авіаудари ворог сконцентрував у районах Вовчанська та села Вільча. Скидав КАБи. Ситуація контрольована.

Що відомо про ситуацію на Донеччині

Зазначається, що у напрямку Лимана українські військові відбили 6 ворожих атак поблизу населених пунктів Торське і Невське.

В районі Краматорська російські окупанти 8 разів безуспішно намагались покращити тактичне положення.

В районі Сіверська наразі українські військові продовжують відбивати 3 ворожі атаки неподалік Білогорівки та Виїмки.

В районі Покровська наразі тривають 11 боєзіткнень. При цьому українські військові вже відбили 10 атак російських окупантів.

В районі Курахового українські військові відбили 18 ворожих атак. Бойові дії тривають поблизу Георгіївки.

Що відомо про ситуацію на лівобережжі Дніпра

На Придніпровському напрямку ворог сім разів безуспішно намагався витіснити наших воїнів з лівобережжя Дніпра. Втрати окупантів уточнюються. На решті напрямків — без особливих змін, — йдеться у зведенні Генштабу.

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