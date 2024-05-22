За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку доби українські військові вже 105 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

Що відомо про ситуацію на Харківщині

За інформацією Генштабу, найбільшу кількість спроб атак з боку російських окупантів зафіксовано в районі Куп’янська.

Підрозділи армії РФ атакували у районах Синьківки, Берестового, Дружелюбівки та Греківки.

Окрім цього на Харківщині загарбники армії РФ здійснили 10 безуспішних спроб атакувати в районі Липців.

Наразі там триває ще один бій.

Всі ж сьогоднішні авіаудари ворог сконцентрував у районах Вовчанська та села Вільча. Скидав КАБи. Ситуація контрольована.

Що відомо про ситуацію на Донеччині

Зазначається, що у напрямку Лимана українські військові відбили 6 ворожих атак поблизу населених пунктів Торське і Невське.

В районі Краматорська російські окупанти 8 разів безуспішно намагались покращити тактичне положення.

В районі Сіверська наразі українські військові продовжують відбивати 3 ворожі атаки неподалік Білогорівки та Виїмки.

В районі Покровська наразі тривають 11 боєзіткнень. При цьому українські військові вже відбили 10 атак російських окупантів.

В районі Курахового українські військові відбили 18 ворожих атак. Бойові дії тривають поблизу Георгіївки.

Що відомо про ситуацію на лівобережжі Дніпра