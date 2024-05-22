По информации Генштаба ВСУ, с начала суток украинские военные уже 105 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
Что известно о ситуации в Харьковской области
По информации Генштаба, наибольшее количество попыток атак со стороны российских окупантов зафиксировано в районе Купянска.
Подразделения армии РФ атаковали в районах Синьковки, Берестового, Дружелюбовки и Грековки.
Кроме этого в Харьковской области захватчики армии РФ предприняли 10 безуспешных попыток атаковать в районе Липцев.
Сейчас там идет еще один бой.
Все же сегодняшние авиаудары враг сконцентрировал в районах Волчанска и села Вильча. Сбрасывал КАБы. Ситуация контролируется.
Что известно о ситуации в Донецкой области
Отмечается, что в направлении Лимана украинские военные отразили 6 вражеских атак вблизи населенных пунктов Торское и Невское.
В районе Краматорска российские оккупанты 8 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.
В районе Северска украинские военные продолжают отбивать 3 вражеских атаки неподалеку от Белогоровки и Выемки.
В районе Покровска сейчас продолжаются 11 боеприкосновений. При этом украинские военные уже отразили 10 атак российских окупантов.
В районе Курахово украинские военные отразили 18 вражеских атак. Боевые действия продолжаются вблизи Георгиевки.
Что известно о ситуации на левобережье Днепра
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