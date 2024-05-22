По информации Генштаба ВСУ, с начала суток украинские военные уже 105 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

Что известно о ситуации в Харьковской области

По информации Генштаба, наибольшее количество попыток атак со стороны российских окупантов зафиксировано в районе Купянска.

Подразделения армии РФ атаковали в районах Синьковки, Берестового, Дружелюбовки и Грековки.

Кроме этого в Харьковской области захватчики армии РФ предприняли 10 безуспешных попыток атаковать в районе Липцев.

Сейчас там идет еще один бой.

Все же сегодняшние авиаудары враг сконцентрировал в районах Волчанска и села Вильча. Сбрасывал КАБы. Ситуация контролируется.

Что известно о ситуации в Донецкой области

Отмечается, что в направлении Лимана украинские военные отразили 6 вражеских атак вблизи населенных пунктов Торское и Невское.

В районе Краматорска российские оккупанты 8 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

В районе Северска украинские военные продолжают отбивать 3 вражеских атаки неподалеку от Белогоровки и Выемки.

В районе Покровска сейчас продолжаются 11 боеприкосновений. При этом украинские военные уже отразили 10 атак российских окупантов.

В районе Курахово украинские военные отразили 18 вражеских атак. Боевые действия продолжаются вблизи Георгиевки.

Что известно о ситуации на левобережье Днепра