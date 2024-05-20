На Харківському напрямку Сили оборони відбивають атаку противника у напрямку села Стариця. "Ситуація контрольована. Окрім того, наші підрозділи здійснили заходи з посилення оборонних рубежів та позицій у визначених районах".

Протягом доби загальні втрати окупантів на цьому напрямку склали 261 особу та 40 одиниць озброєння та військової техніки.

Знищено один танк, артсистему, вісім одиниць автомобільної та спецтехніки та 13 БпЛА.

Крім того, пошкоджено два танки, одну бойову броньовану машину, вісім артилерійських систем та шість автомобілів.