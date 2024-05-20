За інформацією Генштабу, на фронті у розв'язаній Росією злочинній війні проти України зберігається відчутне загострення.
Що відомо про атаки армії РФ по Україні
Зазначається, що від початку доби українські військові відбили вже 30 атак російських окупантів.
Ворог випустив по Україні 1 ракету, здійснив авіаудар та 533 обстріли позицій ЗСУ, застосував на фронті більше 50 БпЛА-камікадзе.
Що відомо про ситуацію на ключових ділянках фронту
На Харківському напрямку Сили оборони відбивають атаку противника у напрямку села Стариця. "Ситуація контрольована. Окрім того, наші підрозділи здійснили заходи з посилення оборонних рубежів та позицій у визначених районах".
Протягом доби загальні втрати окупантів на цьому напрямку склали 261 особу та 40 одиниць озброєння та військової техніки.
Знищено один танк, артсистему, вісім одиниць автомобільної та спецтехніки та 13 БпЛА.
Крім того, пошкоджено два танки, одну бойову броньовану машину, вісім артилерійських систем та шість автомобілів.
На Куп’янському напрямку ЗСУ успішно відбили атаку ворога в напрямку Синьківки. В свою чергу, в окремих районах українські воїни проводять штурмові дії. Ситуація контрольована.
На Сіверському напрямку кількість ворожих атак в порівнянні з минулою добою дещо знизилась. На цей час тривають два бойових зіткнення. Загарбники намагаються витіснити українські підрозділи в районі Роздолівки, що на Донеччині.
Минулої доби окупанти втратили 99 осіб пораненими і загиблими та 21 одиницю озброєння і військової техніки. Зокрема, знищено два танки, вісім бойових броньованих машин та зенітно-ракетний комплекс.
На Краматорському напрямку сьогодні вже відбито дві спроби ворога йти вперед у районах Іванівського та Андріївки. Тривають ще два боєзіткнення неподалік Кліщіївки. Противник успіху не має. Ситуація контрольована
На Покровському напрямку наразі ситуація напружена. З початку доби ворог 12 разів атакував позиції наших військ. Бойові дії тривають в районах Євгенівки, Лозової, Сокола, Новопокровського та Новоселівки Першої. Напружена ситуація південно-західніше Очеретиного. Вживаються заходи для стабілізації обстановки.
Сьогодні вже підтверджено втрати ворога на Покровському напрямку у кількості 45 військовослужбовців та п’яти бойових броньованих машин.
За уточненими даними, минулої доби тут загарбники загалом втратили 350 осіб безповоротно та пораненими, а також 20 одиниць військової техніки.
На Курахівському напрямку тривають три атаки противника біля Красногорівки та Новомихайлівки. Ситуація контрольована. А два ворожих штурми вже успішно відбито в районах Водяного і Красногорівки.
На Времівському напрямку окупанти цієї доби вже здійснили дві спроби просунутись вперед біля Старомайорського. Одну — відбито, ще один бій триває. Втрат позицій не допущено.
На Придніпровському напрямку триває боєзіткнення біля Кринок. Ще одну атаку сьогодні наші оборонці вже відбили. Противник успіху не мав.
У Генштабі зазначають, що загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 140 боєзіткнень.
Ворог завдав 5 ракетних ударів, випустивши 6 ракет, здійснив 55 авіаударів, скинувши 79 КАБів.
Зафіксовано 1 тис 66 ударів ворожих БпЛА, з них 82 БпЛА типу Shahed та "Ланцет".
Російські окупанти 4 тис 56 разів обстрілювали позиції ЗСУ та населені пункти.
Зафіксовано 118 ворожих обстрілів з РСЗВ.
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