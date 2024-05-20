ЗСУ ліквідували 1400 військових РФ протягом доби на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували 1400 військових РФ протягом доби на фронті

Генштаб ЗСУ
Артилерія ЗСУ

За інформацією Генштабу, протягом 19 травня українські військові знищили 1 тис 400 військових окупаційної армії РФ, корабель, 14 ворожих танків і 50 артсистем.

Що відомо про втрати окупаційної армії РФ протягом доби

Зазначається, що поточні та загальні втрати армії РФ склали:

  • особового складу — 493 тис 690 (+1 тис 400) осіб;

  • танків — 7 тис 590 (+14) од.;

  • бойових броньованих машин — 14 тис 665 (+35) од.;

  • артилерійських систем — 12 тис 737 (+50) од.

  • РСЗВ — 1 тис 76 (+2) од;

  • засоби ППО — 807 (+4) од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 тис 236 (+81);

  • крилаті ракети — 2 тис 205 (+1);

  • кораблі — 27 (+1) од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 17 тис 311 (+60) од;

  • спеціальна техніка / special equipment — 2 тис 79 (+2).

Що відомо про ситуацію на фронті

За інформацією аналітиків моніторингового порталу DeepState, окупаційна армія РФ протягом останньої доби просунулась на низці напрямків.

Ворог просунувся південно-східніше та південніше Роботиного, біля Вербового, в Параскіївці, в Нетайловому, біля Яснобродівки, Новопокровського, Кераміки, Берестового, в Зеленому та біля Бугруватки, — зазначають в DeepState.

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