За інформацією Генштабу, протягом 19 травня українські військові знищили 1 тис 400 військових окупаційної армії РФ, корабель, 14 ворожих танків і 50 артсистем.
Що відомо про втрати окупаційної армії РФ протягом доби
Зазначається, що поточні та загальні втрати армії РФ склали:
особового складу — 493 тис 690 (+1 тис 400) осіб;
танків — 7 тис 590 (+14) од.;
бойових броньованих машин — 14 тис 665 (+35) од.;
артилерійських систем — 12 тис 737 (+50) од.
РСЗВ — 1 тис 76 (+2) од;
засоби ППО — 807 (+4) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 тис 236 (+81);
крилаті ракети — 2 тис 205 (+1);
кораблі — 27 (+1) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 17 тис 311 (+60) од;
спеціальна техніка / special equipment — 2 тис 79 (+2).
Що відомо про ситуацію на фронті
За інформацією аналітиків моніторингового порталу DeepState, окупаційна армія РФ протягом останньої доби просунулась на низці напрямків.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-